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最新民調居末 林耕仁：企圖操作 選民不會受影響

記者王駿杰／新竹17日電
國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）。(圖：林耕仁提供)
國民黨新竹市長參選人林耕仁（中）。(圖：林耕仁提供)

年底新竹市長選舉，自由時報最新一份民調顯示，民進黨新竹市長參選人沈慧虹以近三成支持度領先，最後一名仍是藍營參選人林耕仁；對此，林耕仁說，特定媒體的特定民調，企圖操作的政治效果，也顯而易見。新竹選民都看得出來，根本不會受影響。

林耕仁上午到新竹市北區金雅里家戶拜票，他接受媒體採訪說，對任何媒體、任何形式的民調，都予以尊重。但他要強調，昨天香山大團結造勢，超過3000位民眾到場，國民黨議員全部到齊，還有無黨籍議員相挺，香山區24位里長全數到場支持，這都是他最強的聲量。

另外，從高雄前巿長韓國瑜、台中巿長盧秀燕、到新北巿長侯友宜，無論是影片或到場支持，都證明一件事，就是林耕仁是實實在在的人、是道道地地的正藍軍、是真真正正國民黨唯一提名的新竹市長參選人。

林耕仁說，他開大門、走大路，行不改名也坐不改姓，堅持國民黨中道、理性、務實的價值，希望帶給新竹下一個十年轉型成為幸福城市，在接下來的40天，仍會秉持初衷，讓新竹改變成真。

至於要如何加強非年輕選民的支持？林耕仁說，他會勤走基層、提政見願景、談城市的未來，憑良心做事，讓新竹市民看見他的態度，會持續做下去。

民調 國民黨 提名

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