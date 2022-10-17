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批張善政不曾幫過桃園 鄭文燦遭打臉

記者林巧璉、朱冠諭／桃園17日電
鄭文燦（中）15日幫鄭運鵬南區競總站台，要大家支持鄭運鵬（左）延續政績。(記者翁唯真／攝影)
鄭文燦（中）15日幫鄭運鵬南區競總站台，要大家支持鄭運鵬（左）延續政績。(記者翁唯真／攝影)

前總統陳水扁昨天透過視訊專訪民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，稱讚鄭運鵬在地經歷豐富，是最適合當桃園市長的人選；鄭運鵬強調延續執政，「先當鄭文燦2.0才能成就鄭運鵬1.0」。鄭文燦在節目下半段加入專訪，批國民黨桃園市長參選人張善政只有紙上履歷，過去也不曾幫助過桃園，與桃園沒什麼連結，「國民黨說他們贏是假的啦」。

張善政競選總部發言人凌濤表示，鄭文燦2016年3月在國發會委員會議完成「桃園綠線捷運系統審查」時，馬上「感謝張善政及林祖嘉在過程中給予很多協助」、「如果不是張善政說要『盡速審查、盡速定案』，不可能這麼快核定，「這個案子已經審了四年七個月」，難道現在的鄭文燦要否定2016年的鄭文燦？張善政當過科技部長、行政院副院長、行政院長，施政滿意度近七成，政策是全國性的，當然包含桃園市建設。

陳水扁昨在節目中問「為什麼是鄭運鵬？」鄭文燦說，林智堅遇亂流，表達想要退出，「先前做民調，林智堅跟鄭運鵬民調最高。後來我也跟鄭運鵬說要有準備上陣，選對會8人一致推薦鄭運鵬」。

「既然我們扛起責任，就非勝選不可。」鄭運鵬說，這是責任，是在地責任感，且鄭文燦成績大家認同，民進黨繼續執政才能延續好執政。鄭文燦說，有很多想改變還來不及完成，鼓勵鄭運鵬大膽創新、改變，不只是鄭文燦2.0，希望鄭運鵬超越鄭文燦。

張善政 民調 國民黨

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