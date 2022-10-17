親綠民調 盧秀燕贏蔡其昌44百分點

台中市長盧秀燕（右二）16日北上，與幾乎沒有烹飪經驗的國民黨台北市女性議員參選人徐巧芯（左一）、鍾沛君（左二）、游淑慧（中）、柳采葳（右一）一起包水餃、煮水餃。(記者胡經周／攝影)

美麗島電子報董事長吳子嘉昨天主持「董事長來開講」節目時，宣布台中市長選舉最新民調 ，國民黨 參選人盧秀燕贏對手民進黨參選人蔡其昌44個百分點。

吳子嘉表示，美麗島電子報針對台中市長信任度長期民調，盧秀燕一開始的信任度只有40個百分點左右，到最近兩年都維持在70個百分點以上，10月來到77.4個百分點、不信任度17.5個百分點，施政滿意度數據也差不多。

台中市長選舉，民進黨主席蔡英文 徵召蔡其昌參選台中市長以來，美麗島電子報民調結果，兩人在今年8月差距最小，盧秀燕領先30個百分點左右。

到了8月9月，盧秀燕領先持續擴大，10月盧秀燕62.6個百分點、蔡其昌18個百分點，盧秀燕領先44個百分點。

不過吳子嘉提醒盧秀燕團隊，不要因為大幅領先，就掉以輕心，或有大頭症，成為選舉變數。

聲勢高漲的盧秀燕，昨跨區到台北市和國民黨議員參選人徐巧心等四女力合體，還一起包花生水餃期許「好事發生」；媒體提問，跨區到台北站台是否代表國民黨台北市長參選人蔣萬安母雞不夠力？盧回應，總統蔡英文、副總統賴清德到台中市很多次，「不能說總統來，副總統又來，是總統不夠力。」

盧秀燕與四女力合體時，蔣萬安在掃街拜票。媒體問他會不會擔心母雞地位不保？他說，打好這場團體戰是大家的共識。他說，前天到台中潭子國民暨兒童運動中心考察，非常感謝盧秀燕親自接待解說，讓他獲益良多，更感受到把市政做好是市民對市長真正的期盼。

盧秀燕昨與徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳合體，展現女力精神。她說，優質年輕的女力在競選過程會特別困難，因此力挺四位優秀女力；她還說，團結力量大，人越多越好，人多容易做事。

針對日前與民眾黨新竹市長參選人高虹安合體，是否有引起國民黨市長參選人林耕仁抗議？盧秀燕表示，她沒聽到林耕仁反映，但她可以明確表態，新竹市她就是支持林耕仁，這毋庸置疑。

四名議員參選人也趁機發表政見。柳采葳表示，希望增加友善廁所，男廁也可設托育空間。鍾沛君說，盼爭取女性凍卵補助，她自己去年也前往凍卵，驚覺金錢問題可能使很多人卻步，此政策不只為女性，也為全體國民解決少子化之道。