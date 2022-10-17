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親綠民調 盧秀燕贏蔡其昌44百分點

記者陳秋雲、潘才鉉／台中17日電
台中市長盧秀燕（右二）16日北上，與幾乎沒有烹飪經驗的國民黨台北市女性議員參選人徐巧芯（左一）、鍾沛君（左二）、游淑慧（中）、柳采葳（右一）一起包水餃、煮水餃。(記者胡經周／攝影)
台中市長盧秀燕（右二）16日北上，與幾乎沒有烹飪經驗的國民黨台北市女性議員參選人徐巧芯（左一）、鍾沛君（左二）、游淑慧（中）、柳采葳（右一）一起包水餃、煮水餃。(記者胡經周／攝影)

美麗島電子報董事長吳子嘉昨天主持「董事長來開講」節目時，宣布台中市長選舉最新民調國民黨參選人盧秀燕贏對手民進黨參選人蔡其昌44個百分點。

吳子嘉表示，美麗島電子報針對台中市長信任度長期民調，盧秀燕一開始的信任度只有40個百分點左右，到最近兩年都維持在70個百分點以上，10月來到77.4個百分點、不信任度17.5個百分點，施政滿意度數據也差不多。

台中市長選舉，民進黨主席蔡英文徵召蔡其昌參選台中市長以來，美麗島電子報民調結果，兩人在今年8月差距最小，盧秀燕領先30個百分點左右。

到了8月9月，盧秀燕領先持續擴大，10月盧秀燕62.6個百分點、蔡其昌18個百分點，盧秀燕領先44個百分點。

不過吳子嘉提醒盧秀燕團隊，不要因為大幅領先，就掉以輕心，或有大頭症，成為選舉變數。

聲勢高漲的盧秀燕，昨跨區到台北市和國民黨議員參選人徐巧心等四女力合體，還一起包花生水餃期許「好事發生」；媒體提問，跨區到台北站台是否代表國民黨台北市長參選人蔣萬安母雞不夠力？盧回應，總統蔡英文、副總統賴清德到台中市很多次，「不能說總統來，副總統又來，是總統不夠力。」

盧秀燕與四女力合體時，蔣萬安在掃街拜票。媒體問他會不會擔心母雞地位不保？他說，打好這場團體戰是大家的共識。他說，前天到台中潭子國民暨兒童運動中心考察，非常感謝盧秀燕親自接待解說，讓他獲益良多，更感受到把市政做好是市民對市長真正的期盼。

盧秀燕昨與徐巧芯、鍾沛君、游淑慧、柳采葳合體，展現女力精神。她說，優質年輕的女力在競選過程會特別困難，因此力挺四位優秀女力；她還說，團結力量大，人越多越好，人多容易做事。

針對日前與民眾黨新竹市長參選人高虹安合體，是否有引起國民黨市長參選人林耕仁抗議？盧秀燕表示，她沒聽到林耕仁反映，但她可以明確表態，新竹市她就是支持林耕仁，這毋庸置疑。

四名議員參選人也趁機發表政見。柳采葳表示，希望增加友善廁所，男廁也可設托育空間。鍾沛君說，盼爭取女性凍卵補助，她自己去年也前往凍卵，驚覺金錢問題可能使很多人卻步，此政策不只為女性，也為全體國民解決少子化之道。

徐巧芯盼未來建立兒童國民運動中心，目前有的親子館和運動館應是兩個不同概念，應培養兒童從小運動強身健體。游淑慧說，爭取台北市18至28歲年輕人成立儲蓄帳戶，政府提供優惠利率。

民進黨台中市長參選人蔡其昌。(記者黃仲裕/攝影)
民進黨台中市長參選人蔡其昌。(記者黃仲裕/攝影)

國民黨 民調 蔡英文

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