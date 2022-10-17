黑白集／蔡邏輯 決策後果都不是她的事

蔡英文總統（左）15日出席葫蘆寺「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，與民進黨台北市長參選人陳時中（右）同台。(記者林伯東／攝影)

因綠能發電不順，蔡政府近年力推「漁電共生」，南台灣沿海遍布光電板。這還不夠，就向內陸推進，鼓吹種稻農民改為養蝦。由於發展氾濫，除了破壞良田景觀，又因幾全抽取地下水，許多居民擔心造成地層下陷，憂心忡忡。

「漁電共生」不是壞政策，蔡總統的「能源轉型政策」才是禍首。當能源政策與現實脫節，就該務實調整，以符合內外環境的需要。蔡總統卻為了自己的顏面一意孤行，破壞良田，破壞地景，導致地層下陷，讓人民陷於缺電限電風險，她都不在乎。只要自己2024年安全下樁，她就贏了。

台灣環境惡化、良田減少、碳排加劇、漲電價及缺電斷電，這些都跟蔡英文 無關。李遠哲向她追問碳排政策，她就說了「2024後不是我的事」；好輕鬆，「後果」這件事，不在她心上。

就跟高端疫苗 一樣，她帶頭捲袖子打高端，讓滿朝文武都跟進，並把高端捧成「第二座護國神山」。如今，這個漫天大謊被戳破，所有砲火都落在陳時中 身上，她仍好生置身事外。

蔡政府裡有一種「角色易容術」的逃脫戲法：陳明通局長不管陳教授的論文爭議，陳時中參選人不負責陳指揮官的決策。依此邏輯，蔡英文一旦卸任，蔡前總統完全不必為蔡總統的決策愧疚。當漁電掮客滿街走，35年後誰還找得到他們？