點名強力批蔡 盧秀燕躍總統級別人選

台中市長盧秀燕(中)能掌握民意、施政獲得高民意支持而言，未來她跟誰站在一起、和誰一起考察市政，一舉一動都將更引人注意和觀察。（圖：盧秀燕競選總部提供）

爭取連任的台中市長盧秀燕，14日晚在「十全十美」萬人造勢活動上，抨擊目前選風敗壞，並點名民進黨 主席蔡英文 負有導正善良選風、正向選舉的責任和義務、「國家社會要往上走」。一席5分鐘的談話，從國家社會出發，鏗鏘有力，讓外界看到她是總統級別人選，也展現出未來的政治潛力。

盧秀燕向來發言謹慎，事前做足準備，且掌握必須言之有物。例如，她替台南巿長參選人謝龍介輔選，緊抓台南市是六都唯一沒有老人健保補助的城市，且以自己以此議題參選台中市長獲得民心為例，一席話恐怕連台南市民都對她有好感。

再看她與民眾黨新竹巿長參選人高虹安考察台中市建國市場遷建、與台北巿長參選人蔣萬安看潭子國民暨兒童運動中心，分別與新竹市的果菜批發市場遷建、台北市未來施政照顧兒童的方向契合，且都與市政連結。這讓民眾認為合體的有理，非僅為政治造勢，但政治語言已有所展現。

這一次的萬人造勢，是國民黨 近日少見的跨縣市活動，且以「女力」為主。此一安排，並非毫無思考，看到的就是盧秀燕在台中市執政的高民意支持度，以及她能從國家、社會和人民角度發言，掌握民意。

再看看盧秀燕所言，她批評選風敗壞，直指民進黨說她「迎來送往」、「只會柴米油鹽醬醋茶」、「不是好媳婦」等的用詞不當。她拿出媽媽、女性角色當背書，不但讓聽者有感，也讓民進黨難以回嘴。看得出，盧的政治閱歷豐富，輕率的批評對她而言，批評不成，還會有反作用力。

她呼籲蔡英文導正善良選風、正向選舉，則是掌握了民眾期待社會是善的循環，而非鎮日的抹黑和攻擊的「正當性」。點名蔡英文，因為蔡是執政黨主席，並不令人意外，但由具高民意支持度的國民黨政治人物來談，就具政治敏感度。至於內容是否切中人心，看看當下的政治環境如何，民眾心中自有番思考。

盧秀燕是否是總統級別人選？得看未來的政治情勢發展，但從泛藍政治人物願與她聯合造勢，以及她能掌握民意，以及施政獲得高民意支持而言，未來她跟誰站在一起、和誰一起考察市政，一舉一動都將更引人注意和觀察。