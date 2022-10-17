角逐2024大位？趙少康：有機會就選，沒什麼不敢的

資深媒體人趙少康16日在高雄辦聽友見面會，聽眾們力促他2024競選總統。趙表示，會開大門、走大路，但「大位不以智取」，內心很坦蕩。(記者徐如宜／攝影)

資深媒體人趙少康 16日在高雄辦聽友見面會，聽眾們力促他2024競選總統。趙表示，會開大門、走大路，但「大位不以智取」，內心很坦蕩。

趙少康說，如果有人可以當選，他就幫忙其當選；如果當選不了，他若覺得自己可以便當仁不讓。而「大位不以智取」，並不是他要就一定有，就是盡力，大家支持，有這個機會就選，也沒什麼不敢選的；如果沒有這個機會，有更好的人，當然就支持，他心裡很坦蕩。

現場民眾提問，如果趙當選總統，是否促成趙習會，又會談些什麼？趙少康表示，不管他是不是總統，如果有機會跟習近平 見面，必會提醒對方：一定要尊重中華民國 的存在！對岸還為孫中山舉辦紀念活動，稱孫為革命的先行者，中華民國是孫中山先生建立的，「既然這麼尊重孫中山，為何不尊重中華民國的存在呢？」

趙少康說，中華民國比中華人民共和國更早前就存在，今天民進黨想毀滅中華民國、共產黨也想毀滅中華民國，為何不能尊重中華民國存在的事實？既是事實就要尊重。

趙少康表示，習近平曾說過，太平洋夠大，夠中國和美國一起游泳。他也要跟習近平講一句：太平洋夠大，夠大陸和台灣一起游泳。