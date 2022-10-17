雨災 蘇貞昌促堅守崗位 柯文哲嗆耍官威

台北市長柯文哲（左）說，「跑到災害應變中心耍官威、抹黑別人，有什麼用？」(記者賴香珊／攝影)

尼莎颱風為北台灣帶來強降雨，行政院長蘇貞昌昨天取消輔選行程，改至中央災害應變中心視察；被問到民眾黨主席、台北市長柯文哲 昨早南下輔選拜票，蘇揆表示，希望行政首長能夠堅守崗位督導一切，都能意識到人民的生命財產，遠比選舉輸贏重要。

柯文哲昨天傍晚取消輔選行程，搭高鐵北返。對於議員、立委批評不顧災情，只想選舉，柯文哲說，他還是相信制度，台灣就是這樣，「作秀都一定要作秀得裝給人家看，我才不要。」柯並反嗆蘇貞昌：「平常不準備、不訓練，有災害才跑到災害應變中心大呼小叫、耍官威，順便還抹黑別人，這有什麼用？」

中央災害應變中心昨晚7時提升為一級開設。蔡總統指出，救災不分中央地方，她也請相關單位務必持續支援各地方政府的救災任務，全力保護每一位國人的安全。

蘇貞昌昨取消新北市長參選人林佳龍、晚間基隆市長參選人蔡適應輔選行程；蘇說，雖然沒有發布陸警，但風雨、尤其雨勢很大，希望地方與中央一起合作，減少人民生命財產損失。

柯文哲昨至南投、台中為民眾黨籍縣議員參選人輔選，原先受訪時表示，有副市長彭振聲坐鎮台北，他有掌握狀況，健全的政府不管長官在哪裡都有SOP，這是比較文明國家的做法。柯原訂昨晚在台中太平和一中商圈掃街，傍晚表示因心繫台北災情，決定臨時取消，搭高鐵北返。

民進黨台北市長參選人陳時中 表示，柯文哲應該已排好行程，但一般來說，有災情的時候，都會撇開其他事物，以災情為主；昨天陽明山有土石流，他與當地里長通電話了解情況。

蔡英文總統、副總統賴清德 昨天取消參加新竹市長參選人沈慧虹競選總部成立大會等行程。