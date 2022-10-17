雨災 蘇貞昌促堅守崗位 柯文哲嗆耍官威
尼莎颱風為北台灣帶來強降雨，行政院長蘇貞昌昨天取消輔選行程，改至中央災害應變中心視察；被問到民眾黨主席、台北市長柯文哲昨早南下輔選拜票，蘇揆表示，希望行政首長能夠堅守崗位督導一切，都能意識到人民的生命財產，遠比選舉輸贏重要。
柯文哲昨天傍晚取消輔選行程，搭高鐵北返。對於議員、立委批評不顧災情，只想選舉，柯文哲說，他還是相信制度，台灣就是這樣，「作秀都一定要作秀得裝給人家看，我才不要。」柯並反嗆蘇貞昌：「平常不準備、不訓練，有災害才跑到災害應變中心大呼小叫、耍官威，順便還抹黑別人，這有什麼用？」
中央災害應變中心昨晚7時提升為一級開設。蔡總統指出，救災不分中央地方，她也請相關單位務必持續支援各地方政府的救災任務，全力保護每一位國人的安全。
蘇貞昌昨取消新北市長參選人林佳龍、晚間基隆市長參選人蔡適應輔選行程；蘇說，雖然沒有發布陸警，但風雨、尤其雨勢很大，希望地方與中央一起合作，減少人民生命財產損失。
柯文哲昨至南投、台中為民眾黨籍縣議員參選人輔選，原先受訪時表示，有副市長彭振聲坐鎮台北，他有掌握狀況，健全的政府不管長官在哪裡都有SOP，這是比較文明國家的做法。柯原訂昨晚在台中太平和一中商圈掃街，傍晚表示因心繫台北災情，決定臨時取消，搭高鐵北返。
民進黨台北市長參選人陳時中表示，柯文哲應該已排好行程，但一般來說，有災情的時候，都會撇開其他事物，以災情為主；昨天陽明山有土石流，他與當地里長通電話了解情況。
蔡英文總統、副總統賴清德昨天取消參加新竹市長參選人沈慧虹競選總部成立大會等行程。
新北市長侯友宜昨下午原安排先與新竹市長參選人林耕仁合體，再到竹縣與縣長楊文科站台、陪竹北市長參選人林為洲路口拜票，但侯與林耕仁在竹蓮寺參拜後，後續競選活動全部喊卡，急返新北。侯隨後前往新北市災害應變中心視察，掌握市內各地區情況。
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