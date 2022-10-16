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受周玉蔻影響？民調落後蔣萬安 陳時中：別牽拖別人

記者胡瑞玲／台北16日電
民進黨台北市長參選人陳時中16日出席台灣植牙聯盟醫學會活動。（記者胡瑞玲／攝影）
民進黨台北市長參選人陳時中16日出席台灣植牙聯盟醫學會活動。（記者胡瑞玲／攝影）

年底選戰倒數41天，台北市長選戰白熱化，根據網路溫度計最新民調指出，民進黨台北巿長參選人陳時中仍差了5％緊咬國民黨參選人蔣萬安，被問到是否受到資深媒體人周玉蔻影響導致落後，陳時中今表示，民調落後不要牽拖別人，要自己負責、努力。

根據網路溫度計「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」最新預測當選率，蔣萬安10月8日以38.8％領先陳時中的35.2％，約3.6個百分點；10月14日蔣萬安以39.3％領先陳時中的34.5％，相差約4.8個百分點，而無黨籍參選人黃珊珊為26.2％，短短幾天，蔣萬安領先陳時中幅度逐漸擴大。

陳時中今出席台灣植牙聯盟醫學會活動，聯訪時被問到民調落後是否受到周玉蔻影響，陳時中表示，會持續與市民透過政策做溝通，民調的高或低，他稍微落後，也不要簽拖別人，要自己負責、努力。

另外，民眾接到拜票電話，是蔡英文總統特地錄音幫忙陳時中拜票，對於全黨衝刺幫忙選戰，陳時中表示，感謝總統願意用黨主席身分幫他拜票、催票，因為這幾年他在總統麾下做事，總統對他有充分的信任，認為他值得推薦，覺得非常感謝。

至於最後幾個例敗是否會再邀請蔡英文站台幫忙拉抬選情？陳時中說，相關計畫都會進行，會持續跑行程，廟口發表政見與鄉親討論，以比較多的政見力量爭取大家的支持。

陳時中 民調 蔡英文

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