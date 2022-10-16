我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

張善政被酸「土地公」 羅智強怒：怎和蔡英文家相比？

記者朱冠諭／桃園16日電
國民黨桃園巿長參選人張善政。（本報資料照片）
國民黨桃園巿長參選人張善政。（本報資料照片）

中選會公布參選人申報財產內容，國民黨桃園市長參選人張善政和太太擁有土地66筆、建物15筆，被網友酸是名副其實「土地公」。對此，國民黨台北市前議員羅智強批評，綠營側翼為選舉清算張善政，連父母的骨灰罈都不放過，惡劣至極。

張善政面對質疑，則在臉書澄清，三芝土地是用來安奉父母親骨灰罈的塔位，僅約0.5坪；民進黨對手鄭運鵬質疑的桃園房產，其實是中壢屋齡20年、不到20坪的老公寓，民進黨刻意影射誤導視聽，非常惡劣。

羅智強表示，中選會一公布各候選人財產申報資料，綠營側翼失心瘋，忘記良心在哪，刻意忽略後方「土地持分比率」，造謠張善政在在中壢有大塊土地，殊不知換算下來只有4坪左右的土地。

羅智強說，更沒良心的是，綠營側翼不斷攻擊張善政在其他地方有土地，申報資料表示張善政在三芝有0.4到0.5坪的土地，這是張善政父母長眠之地，存放張善政父母骨灰罈的地方。

「綠營側翼為了選舉不擇手段，沒了人性、失了良心，」羅智強表示，連張善政父母的骨灰罈也不放過，連過世的父母長眠之地都被拿出來鞭，誰能夠忍受這樣的行徑？

羅智強也不滿，綠營大打仇富牌，張善政憑本事累積的財產也要被修理，「仇富，也仇的公平一點」，「塔綠班」怎麼不去洗蔡英文總統家族的臉，「和富可敵國的蔡家相比，張善政的財產幫蔡家提鞋都不配。」

張善政 國民黨 民進黨

上一則

受周玉蔻影響？民調落後蔣萬安 陳時中：別牽拖別人

下一則

即時短評／點名批評蔡英文 盧秀燕政治行情升高？

延伸閱讀

藍營民調 張善政領先7.9個百分點 看好度也勝

藍營民調 張善政領先7.9個百分點 看好度也勝
哥造謠高虹安洗學歷 鄭運鵬撇清 張善政：綠遇醜聞就切割

哥造謠高虹安洗學歷 鄭運鵬撇清 張善政：綠遇醜聞就切割
張善政支持度領先鄭運鵬0.8個百分點 看好度鄭運鵬領先

張善政支持度領先鄭運鵬0.8個百分點 看好度鄭運鵬領先
張善政代發重陽紅包被查 藍怒告雙鄭也「頒電視」涉賄

張善政代發重陽紅包被查 藍怒告雙鄭也「頒電視」涉賄

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
久違的瓊瑤露面。（記者楊起鳳／攝影）

84歲瓊瑤露面為「瓊瑤故事館」舉行揭幕 3個字透露近況

2022-10-12 04:30

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見