張善政被酸「土地公」 羅智強怒：怎和蔡英文家相比？

國民黨桃園巿長參選人張善政。（本報資料照片）

中選會公布參選人申報財產內容，國民黨 桃園市長參選人張善政 和太太擁有土地66筆、建物15筆，被網友酸是名副其實「土地公」。對此，國民黨台北市前議員羅智強批評，綠營側翼為選舉清算張善政，連父母的骨灰罈都不放過，惡劣至極。

張善政面對質疑，則在臉書澄清，三芝土地是用來安奉父母親骨灰罈的塔位，僅約0.5坪；民進黨 對手鄭運鵬質疑的桃園房產，其實是中壢屋齡20年、不到20坪的老公寓，民進黨刻意影射誤導視聽，非常惡劣。

羅智強表示，中選會一公布各候選人財產申報資料，綠營側翼失心瘋，忘記良心在哪，刻意忽略後方「土地持分比率」，造謠張善政在在中壢有大塊土地，殊不知換算下來只有4坪左右的土地。

羅智強說，更沒良心的是，綠營側翼不斷攻擊張善政在其他地方有土地，申報資料表示張善政在三芝有0.4到0.5坪的土地，這是張善政父母長眠之地，存放張善政父母骨灰罈的地方。

「綠營側翼為了選舉不擇手段，沒了人性、失了良心，」羅智強表示，連張善政父母的骨灰罈也不放過，連過世的父母長眠之地都被拿出來鞭，誰能夠忍受這樣的行徑？

羅智強也不滿，綠營大打仇富牌，張善政憑本事累積的財產也要被修理，「仇富，也仇的公平一點」，「塔綠班」怎麼不去洗蔡英文總統家族的臉，「和富可敵國的蔡家相比，張善政的財產幫蔡家提鞋都不配。」