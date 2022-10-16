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韓流再起 學者：韓國瑜輔選 對藍營北桃明顯加分

台灣新聞組／台北16日電
國民黨台南市長參選人謝龍介（中）說，11月21日在花園夜市將舉辦大型募款餐會，會試著邀請民眾黨主席柯文哲共襄盛舉。（記者邵心杰／攝影）
國民黨台南市長參選人謝龍介（中）說，11月21日在花園夜市將舉辦大型募款餐會，會試著邀請民眾黨主席柯文哲共襄盛舉。（記者邵心杰／攝影）

本報系聯合報報導，國民黨市長參選人謝龍介22日成立競選總部，前高雄市長韓國瑜將站台，謝營喊出啟動「逆轉勝工程」，更要邀柯文哲出席選前造勢餐會，不分黨派組在野大聯盟爭取勝選。台南市長黃偉哲說，韓國瑜很會造勢，雖今年客觀大環境跟2018有所不同，但他也會審慎以對，不過大團結是要真心結合、而不是刻意營造。黃偉哲競選總部23日成立，蔡英文總統將站台。

謝龍介昨繼續百廟祈福行程，提到與韓國瑜睽違799天將再次同台。他說，前總統馬英九、主席朱立倫、前主席江啟臣、王鴻薇、立委陳以信都會到，將結合所有的力量，在最後的關鍵時刻開始進行逆轉勝的工程。

黃偉哲表示，雖然韓國瑜不論到任何地方，都會有一定程度的影響力，但是會因為客觀大環境，還有不同的地點狀況、而能發揮的影響力有所不同。不過韓國瑜一直有許多忠實死忠的追隨者，這部分不能小覷、他會謹慎應對。

對於謝龍介邀請柯文哲要營造在野藍白「大團結」氣勢。黃偉哲意有所指表示，民主社會政治人物要刻意營造操作，他也尊重；「不過在野黨可不只有民眾黨，台灣有一百多個在野黨」，「如果他也願意找他們再來喊大團結」，這樣對其他政黨也比較公平。

黃偉哲競辦發言人呂維胤說，對謝龍介和韓國瑜兩人合體不意外，但韓國瑜在台灣社會風評及政壇的形象，對謝的選情恐怕會是雪上加霜；民眾黨早已明確拒絕藍白合作，謝做政治操弄但不要犧牲自己同黨議員的選情。

台北中國時報報導，韓國瑜近期頻頻與國民黨縣市長候選人合體錄製影片，引發外界「韓流再起」聯想，至於何時與昔日副總統搭檔、桃園市長候選人張善政合體？張善政競總表示一定會，時間還要協調。

謝龍介表示，韓國瑜是國民黨在濁水溪以南重要的戰將，在今年這場翻轉台南的關鍵戰役中，當然不能缺席。

至於合體錄製影片的國民黨新竹市長候選人林耕仁、苗栗縣長候選人謝福弘，都認為與韓同行有加分效果。以林耕仁的臉書按讚數為例，平均數約在2000至4000左右，但與韓國瑜合體影片，2天的按讚數直接破1.6萬，顯示韓在新竹市仍有廣大且堅強支持者。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，「韓流再起」的聲音已從南部逐漸往北前進，他認為對藍營有加分效果，韓站台輔選可凝聚深藍至淺藍的票源，尤其對台北市及桃園最為明顯。袁鶴齡分析，韓流再起將有助蔣萬安凝聚選票；而桃園市長候選人張善政曾是韓參選正副總統的搭檔，若韓去站台，韓流可說是直接灌入。

中山大學政治學研究所教授廖達琪觀察，韓國瑜早已拋棄韓流光環，懂得用個人魅力來襯托主角，明顯走的是「暖流」風格。全台輔選行程，看得出來他小心謹慎，有別於過去的「衝撞」風格及鋒芒，不搶鋒頭，懂得利用妙語如珠的特質來凸顯他恰如其分的「助選」角色。

韓國瑜 國民黨 張善政

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