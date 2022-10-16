柯文哲操作棄保？陳時中、蔣萬安陣營轟：謬論歪理帶風向

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左）和民進黨台北市長參選人陳時中（右）15日出席「九聖齊臨水陸除瘟遶境起駕大典」，黃珊珊在廟方人員邀約下坐到陳時中旁邊，兩人沒有互動。（記者林伯東／攝影）

台北市長選情緊繃，市長柯文哲 昨說，國民黨參選人蔣萬安的票比較高，是因為怕民進黨參選人陳時中 當選，但他看過民調 ，陳時中不會當選，拜託大家恐懼解除後，投給無黨籍參選人黃珊珊；陳時中陣營指出，「全是謬論歪理」，柯文哲政治盤算過頭，總會有惡果。蔣萬安陣營指出，這顯然是在帶風向，毫無掩飾的在操作棄保。

柯文哲昨為民眾黨議員參選人陳宥丞站台時說，他不想再講陳時中，不想再批評他，還問現場民眾會不會投給陳時中，如果會的話他要「特別教育」。柯還提到蔣萬安當選後，會有很多「叔叔伯伯」幫他，現在好不容易擺脫的烏煙瘴氣就會又回來了。

柯文哲也說，他比黃珊珊還焦慮，畢竟台灣還是負面選舉，為什麼蔣萬安票比較高？因為大家怕陳時中當選，但他看過民調，陳時中不會當選，恐懼解除後，希望大家投一個比較好的人。

柯文哲一席言被解讀成操作棄保，陳時中競辦總幹事吳思瑤表示，「全是謬論歪理。」北市選戰歪樓淪為負面選戰政治口水，柯文哲就是始作俑者之一，為了攻擊陳時中一直使用偏鋒言論攻擊，藍白一樣。

「投給黃珊珊，就是投給柯文哲」吳思瑤指出，就是投給施政吊車尾的不適任者，所以「黃珊珊絕對不是那個比較好的人」；而柯文哲一直執著於政治算計，是不是在操作「棄保」要問他，操作棄保從不是陳時中的選項，政治盤算過頭，總會有惡果。

蔣萬安競辦發言人黃子哲指出，柯文哲說陳時中已經出局，所以應把選票投給黃珊珊，這顯然是在帶風向，毫無掩飾的在操作棄保。雖然柯曾經因棄保而獲益，但黃珊珊不久前才嗆說搞棄保沒出息，柯文哲可別讓黃珊珊瞧不起。