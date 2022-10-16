我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

藍營「雙母雞」全台輔選 綠營：布局2024總統大選

台灣新聞組／台北16日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）15日與台中市長盧秀燕（右二）合體。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）15日與台中市長盧秀燕（右二）合體。（記者黃仲裕／攝影）

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕全台輔選跑透透，被視為藍營最強雙母雞，外界研判是為2024年總統大選作準備，綠營猛批無心市政就去選總統。盧秀燕說，感謝大家抬愛，盡力輔選工作；侯友宜表示，好好做事，市政優先，兩人都未正面回應2024年布局。

侯友宜昨在消防弟兄後援會上致詞時提到，「你在救人的時候，你在對抗所有犯罪，你會問顏色嗎？」我們的國家是中華民國，這塊土地叫做台灣，所有人要黏緊緊、團結在一起，「選舉是個過程，最重要是好好做事，不要去批評、誤解別人」。

藍營人士認為，侯友宜雖然在外輔選，但也要爭取新北藍營議員席次過半，否則議長、副議長都可能拱手讓綠營，另外新北選情冷清，若年底得票數低於2018年，即便勝選，對問鼎2024也會產生阻力。

侯友宜輔選時被問到外傳可能與盧秀燕搭檔2024時仍回應說，還是以市政為優先，選舉只是一個過程，希望好的議員能夠出頭天。至於外傳要贏50萬票，超過2018年？侯則說，自己歷經15個職位，每一個工作都挑戰自己。

民進黨新北市長參選人林佳龍表示，新北市民也不要把票浪費了，投給侯友宜也不會改變結果，不如把票投給林佳龍。

盧秀燕全台輔選昨先後與同黨南投縣長參選人許淑華、台北市長參選人蔣萬安合體，今天將首度到台北市為市議員徐巧芯站台。

民進黨台中市長參選人蔡其昌批，盧市長全台到處跑透透，正在選台中市長，接著就要投入選正、副總統，台中市民可以接受嗎？

盧秀燕說，謝謝大家抬愛，正面看待選舉不用想太多；父母教她多幫助人，過去大選感謝好朋友幫忙，因此到外縣市輔選，只是「盡一己之力」加以回報，這是做人基本道理。

侯友宜 民進黨 中華民國

上一則

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

下一則

韓流再起 學者：韓國瑜輔選 對藍營北桃明顯加分

延伸閱讀

新聞眼／燕子戰小英 引來2024戰火

新聞眼／燕子戰小英 引來2024戰火
藍10女力合體 盧秀燕促蔡英文導正選風

藍10女力合體 盧秀燕促蔡英文導正選風
熱戰開打 藍最強母雞盧秀燕、侯友宜總動員

熱戰開打 藍最強母雞盧秀燕、侯友宜總動員
首度同台拚輔選 朱立倫：以侯友宜為標竿

首度同台拚輔選 朱立倫：以侯友宜為標竿

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
久違的瓊瑤露面。（記者楊起鳳／攝影）

84歲瓊瑤露面為「瓊瑤故事館」舉行揭幕 3個字透露近況

2022-10-12 04:30

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見