藍營「雙母雞」全台輔選 綠營：布局2024總統大選

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左二）15日與台中市長盧秀燕（右二）合體。（記者黃仲裕／攝影）

新北市長侯友宜 、台中市長盧秀燕全台輔選跑透透，被視為藍營最強雙母雞，外界研判是為2024年總統大選作準備，綠營猛批無心市政就去選總統。盧秀燕說，感謝大家抬愛，盡力輔選工作；侯友宜表示，好好做事，市政優先，兩人都未正面回應2024年布局。

侯友宜昨在消防弟兄後援會上致詞時提到，「你在救人的時候，你在對抗所有犯罪，你會問顏色嗎？」我們的國家是中華民國 ，這塊土地叫做台灣，所有人要黏緊緊、團結在一起，「選舉是個過程，最重要是好好做事，不要去批評、誤解別人」。

藍營人士認為，侯友宜雖然在外輔選，但也要爭取新北藍營議員席次過半，否則議長、副議長都可能拱手讓綠營，另外新北選情冷清，若年底得票數低於2018年，即便勝選，對問鼎2024也會產生阻力。

侯友宜輔選時被問到外傳可能與盧秀燕搭檔2024時仍回應說，還是以市政為優先，選舉只是一個過程，希望好的議員能夠出頭天。至於外傳要贏50萬票，超過2018年？侯則說，自己歷經15個職位，每一個工作都挑戰自己。

民進黨 新北市長參選人林佳龍表示，新北市民也不要把票浪費了，投給侯友宜也不會改變結果，不如把票投給林佳龍。

盧秀燕全台輔選昨先後與同黨南投縣長參選人許淑華、台北市長參選人蔣萬安合體，今天將首度到台北市為市議員徐巧芯站台。

民進黨台中市長參選人蔡其昌批，盧市長全台到處跑透透，正在選台中市長，接著就要投入選正、副總統，台中市民可以接受嗎？

盧秀燕說，謝謝大家抬愛，正面看待選舉不用想太多；父母教她多幫助人，過去大選感謝好朋友幫忙，因此到外縣市輔選，只是「盡一己之力」加以回報，這是做人基本道理。