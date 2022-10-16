一人救全黨？民眾黨保高虹安 讓蔡壁如辭立委

針對蔡壁如請辭立委職務，民眾黨主席柯文哲讚她，她滿負責任的去承擔這一切。（記者賴香珊／攝影）

民眾黨立委蔡壁如的碩士論文涉嫌抄襲，遭德明財經科大撤銷學位後，蔡壁如原本捍衛個人親白，但後來突然宣布請辭立委，黨內知情人士透露，身兼黨主席的柯文哲 原本希望等校方回覆完整資料後，再視情況決定蔡壁如是否請辭，但黨內認為，此事已影響選情，新竹市長參選人高虹安陣營也有與柯文哲表達關心，希望能妥善處理。民眾黨為確保高虹安的選情穩定，最終決定讓蔡壁如請辭立委，盼降低衝擊。

不過，柯文哲表示，國家最多的就是謠言，「這個事情發生高虹安完全沒有打電話給我」。

民眾黨人士說，民眾黨最重要是全力讓高虹安順利當選新竹市長，高虹安先前也爆出論文涉嫌抄襲爭議，為避免被與蔡壁如論文案不當連結，柯文哲忍痛讓蔡壁如請辭立委。該人士說，民眾黨和柯文哲現在都以高虹安為重，任何可能會影響選情都會排除或切割。

蔡壁如受訪時強調，請辭立委是個人決定，沒接到黨內指示，至於接下來規畫，還沒想過。

針對蔡壁如因碩士學位遭撤銷請辭立委，是主動請辭或被要求辭？柯文哲說，蔡壁如收到訊息就問要不要辭，但他認為「死刑也要判決書」，因前晚審定書還沒出爐，「我說如果沒出來，就先止血、先辭」。柯還反諷民進黨 ，不但「全黨救一人，連台大都要幹掉」，蔡是比較好的表率。

民進黨質疑柯文哲斷尾求生，民眾黨內也沒人挺蔡壁如，柯說，以蔡壁如的個性，應該也覺得給社會一個負責任的態度，至於什麼見縫插針的話，就不理了。

高虹安則重申，尊重學倫會的決定，也尊重當事人的權益，民眾黨立場講得非常清楚了，所以「我並不覺得這會影響到我的選情。」