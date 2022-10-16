破「藍白合」傳言 侯友宜合體林耕仁

新竹市長參選人林耕仁（右）與新北市長侯友宜（左）16日合體。圖為兩人8月時合拍定裝照。（圖：國民黨新北市黨部提供）

新竹市長選舉三腳督選情激烈，國民黨 參選人林耕仁今天和新北市長侯友宜 合體新竹竹蓮寺參拜。因日前台中市長盧秀燕站台後，竟牽手民眾黨新竹市長參選人高虹安參訪市場，林陣營向黨中央抗議，僅「已讀」未處理，林陣營擔心侯陣營是否也可能「市政合體」，得知「不會跟高虹安合體」」，才鬆了一口氣。

藍白合傳言甚囂塵上，知情人士表示，藍白合事件重傷林耕仁，最強母雞侯友宜來站台，也象徵正藍軍集結。侯友宜今天除了輔選林耕仁，還有新竹縣市楊文科、竹北市長參選人林為洲，一連跑三攤。

據透露，林耕仁在8月3日到新北和侯友宜拍宣傳照前，就曾詢問侯能否能到新竹協助拉抬聲量，侯友宜欣然答應，也建議林應多著重在陸軍，穩住基本盤才是勝選關鍵，雙方也於九月敲定輔選日期。

知情人士表示，盧秀燕合體高虹安後，同黨基隆市長參選人謝國樑也因立委蔡壁如論文事件，臉書發文「聲援蔡壁如、高虹安加油」，引發外界議論「藍白合」，也讓「正藍軍」林耕仁處境更顯艱難。

林耕仁陣營因此二度向黨中央組發會反映，盼協助處理，第一次回覆「會再溝通」，第二次僅有「收到」兩字，迄今無進一步動作。國民黨表示，國民黨全力支持參選人，對於盧秀燕合體高虹安，台中市府已澄清是參訪行程非造勢場合，盧秀燕也表態唯一支持林耕仁。

在此事件後，林陣營也詢問侯陣營是否也會「市政合體」，答案是「不會跟高虹安合體」，讓林陣營鬆一口氣。

知情人士分析，「藍白合謠言」時刻，藍營指標性人物侯友宜來協助，能穩固陸軍基本盤，也象徵正藍軍集結。據了解，高雄市前市長韓國瑜已確定會幫林輔選，而前總統馬英九 也會站台。

林耕仁競選總部發言人徐維遠表示，侯友宜是國民黨最強母雞，絕對會重新凝結藍營支持者的向心力。

民眾黨的選務人士分析，侯、林合體的宣示意味濃厚，因為新竹這一戰對侯友宜同樣很重要，若能在逆風盤中收復新竹、順便打下高虹安，在柯文哲持續規畫參選2024時，侯友宜才能握有更多談判籌碼。