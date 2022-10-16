黑白集／不想重來？ 陳時中跌落神壇嫌神壇

前防疫指揮官陳時中。(記者胡瑞玲／攝影)

民進黨台北市長參選人陳時中 表示，若疫情 再來一次他不會接防疫指揮官，並感嘆背滿箭靶。但指揮中心成立滿1000天，陳時中擔任指揮官908天，陳水扁說他「踏著近1萬具屍體，進軍台北市政府」；得了便宜還賣乖，享盡神壇光環的陳時中，最沒資格嫌神壇！

時光倒流到疫情前，陳時中除了是任期最長的衛福部長，有什麼讓人記住的政績？為民進黨立下什麼戰功？因為疫情，才讓他成為權錢一把抓的指揮官；因為民眾恐慌及關注疫情，才讓他霸著鏡頭麥克風每天「五漢廢言」；更因為防疫成敗攸關蔡政府存亡，才讓他成為綠委綠媒側翼網軍必須抬轎護航到底的最後一尊神佛。

陳時中如今感嘆背滿箭靶，仇恨值超高，明顯倒果為因。陳時中的神壇會崩塌，是因為他只會念咒喊「超前部署」，人民卻缺疫苗 、缺快篩、缺藥物；他幾度起乩擋疫苗，人民必須仰賴外國和民間捐贈救命；他隨手貼符封存疫苗採購資料，人民只能癡望黑箱30年。甚至在跌落神壇後，他仍迷信網紅名嘴側翼的荒誕抬轎術，終於「神設」與「人設」俱毀。

陳時中說不想重來，他應先問人民可願讓他再上神壇？不過，陳時中悔當指揮官，和蔡英文說2024年後不干她事的心態一樣，都是紅利我享，光環我戴，苦難人民擔。