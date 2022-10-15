打手、側翼 執政黨煽動惡的力量圍剿在野黨

蔡總統在國慶演說談到台灣民主體制，強調民主社會可以有不同立場、相互爭辯，但無論外在壓力有多大，我們都要堅持自由民主體制「一致對外」。這是一種弔詭的說法：執政黨不斷在國家內部製造分裂，社會、文化、認同都受到撕扯；然後，卻說大家必須團結對外。事實是，台灣民主正步入「極端政治」泥淖，今年選舉的負面打法堪稱歷年之最；當民進黨 成為霸凌 的發動者，被霸凌者難道只能選擇屈從？

台中市長盧秀燕接受本報專訪時語重心長地說，「我選過九次大選，今年負面攻擊特別嚴重」。過去的選舉多是匿名人身攻擊，如今則是公開射箭，攻擊手並沾沾自喜地向執政者邀功。一向溫和的盧秀燕，更罕見地點名身兼國家元首和執政黨主席的蔡英文，認為她對國家選風和社會是非扮演重要角色，今年負面惡質選風，她當然該負責。

今年初的中二選區立委補選，民進黨窮盡洪荒之力追殺對手，對顏家做出幾近政治人格摧毀的攻擊。「極端政治」一如極端氣候，政客利用謀略抓住短期政治風向，對政敵發起狂風暴雨的攻勢，讓對手陷於難以彌補的傷害。其目的，只為攫取自己的勝利。不惜激化社會對立，更不在乎選後是否還有對話或彌補的空間。當時，民進黨不僅沒人掛鈴鐺、踩煞車，全黨甚至火上澆油，向懸崖暴衝。

為了打擊對手，綠營手段往往極其狠辣，無所不用其極地煽動「惡的力量」。平日已經如此，到了選舉更是變本加厲，網軍、名嘴、側翼聯手發動惡質的人身攻擊，親綠新聞台24小時狂轟猛炸，網路社群則發動「綠色認知作戰」，讓對手完全無從辯解。近期的選舉，政府高層參與連番砲轟，執政黨運用失衡的媒體資源圍剿在野黨對手，民主選舉的「公平競爭」已然消失。

民進黨年初攻擊顏家的手段，這回全套照搬來攻擊在野黨參選人，盧秀燕便深受其害。蔡總統先帶頭暗酸，「媽媽市長把大部分心力放在送往迎來」；副總統賴清德也批，「媽媽市長只顧柴米油鹽醬醋茶」；民進黨台中市長參選人蔡其昌則說，盧秀燕是「不稱職的媳婦」。「媽媽市長」原是形容女性市長的溫柔體貼，卻被黨政高層用來攻擊盧秀燕，措辭更充滿歧視意味；這顯示蔡政府平日標榜「男女平權」，都是嘴巴說說。

民進黨縣市長選情吃緊，選戰走偏鋒的情形愈發嚴重。名嘴周玉蔻為了幫陳時中 打擊蔣萬安，不斷發布與蔣本人無關的隱私；府院黨對盧秀燕冷嘲熱諷，綠營女權主義者緘默不語。更有甚者，為了護航論文抄襲的林智堅、拉抬防疫不力又偏私的陳時中，民進黨戰台大、打慈濟，扭曲台灣人的普世價值。執政黨為了選票，不惜踐踏台灣社會珍視的敦厚人情，反而更嚇跑中間選民。

在蔡總統下令選舉機器及行政機器動起來後，國家機器奉命執行選舉任務，原應保持中立的中選會主委李進勇毫不避諱地出席民進黨候選人的造勢活動；親綠電視台鋪天蓋地追打民眾黨新竹市長參選人高虹安，資策會竟跟進說出前言不對後語的話，NCC則睜一隻眼閉一隻眼。藍營不能做的事，綠營做起來就是天經地義，擺明「有政府，會選舉」。

當政府獨立機關都變成民進黨的「打手」與「側翼」，蔡總統把整個政府濫用到極致，她呼籲全民「團結對外」的聲音當然注定消散在風中。民進黨不斷操弄極端政治，使社會被激化為二元對立；下一步，就是政府與民意的對決了。