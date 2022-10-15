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新聞眼／燕子戰小英 引來2024戰火

記者 洪敬浤

在台中市長盧秀燕號召下，破天荒出現國民黨10位女性縣市長參選人合體畫面，展現盧秀燕的政治實力，盧秀燕也首次公開對蔡總統喊話，呼籲約束綠營網軍、側翼，導正負面選風。

四年前，盧秀燕是靠「韓流」助勢的「燕子」，昨晚她是向蔡總統開砲的「媽媽市長」，「燕子」喊話「小英」，盧秀燕聲量已不可同日而語。

盧秀燕14日在台中太平的造勢觀眾，絕不僅止於台中市民。身為「藍營一姐」的最強母雞，盧秀燕端出的造勢陣容來自全台各地，有藍營穩定執政的女性首長，也有選情艱困的黨籍縣市長參選人柯志恩、王育敏，要靠女力執政的成績單外溢全台，連國民黨台北市長參選人蔣萬安15日也要到台中市政考察。

過去在公開場合，盧秀燕從未跟蔡英文總統「大小聲」，就連接受採訪或與記者閒聊時，不小心說到蔡總統，也都要求記者不要寫。

近日盧秀燕接受本報系聯合報專訪時，先是點名蔡總統為選風敗壞負責，昨晚更揭竿而起，痛批執政黨濫用國家資源進行選舉攻擊。

盧秀燕14日高分貝開砲，不只回擊民進黨自總統、副總統對「媽媽市長」的冷嘲熱諷，連同針對綠營側翼、網軍對慈濟、台大、消基會發動的攻擊，一起算總帳，號召選民用選票來表態，成為一場公平正義之戰。

不過，盧秀燕全台輔選聲勢外溢，加上高分貝攻擊民進黨高層，都會拉高對決氣勢；民進黨對手蔡其昌已公開質疑，盧2024會不會成為落跑市長？加上綠營緊咬市政議題不放，都是盧秀燕必須提防之處。

民進黨 國民黨 蔡英文

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