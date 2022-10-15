碩士學位遭撤銷 蔡壁如辭立委 吳欣盈將遞補

民眾黨立委蔡壁如碩士學位遭撤銷，蔡昨天上午9時表示，「論文若有瑕疵，絕不戀棧立委職務」，未料，12小時後、晚間9時就在臉書 貼出辭職聲明書，預計由不分區立委排名第七的新光集團第三代吳欣盈遞補。

知情人士說，蔡壁如被撤銷碩士學位後，黨內就出現希望蔡壁如主動請辭立委「止血」的聲浪，避免在選戰倒數階段成為選情「Ｘ變數」。

蔡壁如昨晚約10時出面受訪表示，她昨天就有請辭的想法，第一時間幕僚都勸她不要激動，但是，她沉澱一天後開記者會，昨晚收到學校寄來的檢舉事實，她認為「時間到了，可以對外面講」；此時請辭不是策略，辭職是她的公開承擔，樹立新政治典範，不要選舉烏煙瘴氣，也不用開始指責是否認罪，「承擔是所有政治人物都應該學習，也要建立的新政治文化。」

柯文哲 指出，他昨早問蔡壁如論文是怎麼回事，雖然蔡有打電話到學校詢問，但到昨晚7時，學校都無人給予具體答覆，但蔡壁如說「不管了，先辭再講」。柯也說，蔡壁如很負責，他也沒什麼准不准辭，只覺得學校好歹要給判決書，整件事就是怪。

民進黨 立委林楚茵說，民眾黨主席柯文哲的雙標成為迴力鏢，民眾黨當初以多高的標準檢討別人，就要以同樣標準對待自己。

蔡壁如昨天上午一度表示，她接獲撤銷學位消息後，第一時間很錯愕，也想知道錯在哪；她對自己做的論文有信心，若真的有問題不會眷戀立委職務，願意請辭立委。執政黨想除去民眾黨主席柯文哲羽翼，但選舉應回歸選賢與能，而不是打泥巴戰，呼籲有心人士別浪費資源在她身上。

蔡壁如說，她不是為了洗學歷而去念研究所，進北市府工作後，因為工作需求才到校園進修，論文圖表都是她自己整理製作的，沒有抄襲意圖。她昨主動聯繫明德科大沒看到裁決書，校方告知，預計下午6時會給回覆；昨天下午7時，蔡還在臉書發文「還沒等到學倫會的裁決書」。未料，晚間9時就宣布辭職。