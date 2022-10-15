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藍10女力合體 盧秀燕促蔡英文導正選風

記者余采瀅、趙容萱／台中15日電
國民黨台中市長參選人盧秀燕（右五）14日晚舉辦首場造勢晚會，總計10位女性黨籍縣市長參選人合體，展現「十全十美」最強女力。(記者黃仲裕／攝影)
國民黨台中市長參選人盧秀燕（右五）14日晚舉辦首場造勢晚會，總計10位女性黨籍縣市長參選人合體，展現「十全十美」最強女力。(記者黃仲裕／攝影)

台中市長盧秀燕昨晚在台中太平運動場舉辦首場大型造勢，總計10位黨籍「女力」縣市長參選人合體，現場湧入逾3萬人。盧秀燕公開向蔡英文總統喊話，身為執政黨主席，應該約束網軍、側翼，導正選風；國民黨主席朱立倫也說，「蔡總統今天否定媽媽市長，就是否定自己的、大家的媽媽」。

盧秀燕復刻四年前勝選方程式，在大里區設競選總部，首場造勢在太平區，昨晚更集結藍營10位女性縣市長參選人大造勢，凸顯女力「挺台灣」。盧秀燕說，今年國民黨提名10位女性縣市長參選人，占22個縣市近半，是台灣選舉史上首次政黨提名最多女性參選的紀錄，代表台灣女力崛起。

盧秀燕說，媽媽市長可以溫柔有愛心，也可以「為母則強」，她參選第九次，首次遇到選風這麼負面，對手說她「送往迎來，只會柴米油鹽醬醋茶，完全抹煞女性執政成果，難道看不起你的媽媽嗎？」還有人說她當市長「不是好媳婦」，用18世紀的觀念挑撥離間，消基會被抹紅、救苦救難的慈濟被汙衊、最高學術殿堂台大被攻擊，社會為了選舉變成什麼樣子？

盧秀燕也點名說，蔡總統身為執政黨主席，有導正選風責任，應約束網軍、側翼，不要讓中央政府濫用國家資源、假公濟私，攻擊競選對手。這場選舉不只是國民黨的選舉，而是關係國家未來前途的選舉，大家用選票表示對惡意選風、側翼、網軍態度。

宜蘭縣長林姿妙表示，她被打壓很嚴重，這兩天民進黨用林姿妙來攻擊盧秀燕，但盧秀燕在台中施政有目共睹，呼籲選民要加油相挺。

朱立倫說，林姿妙是單親媽媽，宜蘭大街小巷都挺林姿妙，司法抹黑打不垮林姿妙。盧秀燕帶隊「十全十美」，代表最強女力，讓台灣更美，蔡英文、副總統賴清德再來罵，大家就來投給十全十美的媽媽縣市長。

國民黨 提名 蔡英文

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