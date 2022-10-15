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高端採購疑每劑數百元價差 名嘴：進誰口袋？

台灣新聞組／台北15日電
衛福部長薛瑞元14日在立法院備詢，對於高端疫苗逾履約期未罰款引發批評，他首度表示行政上有疏漏。（記者余承翰／攝影）
衛福部長薛瑞元14日在立法院備詢，對於高端疫苗逾履約期未罰款引發批評，他首度表示行政上有疏漏。（記者余承翰／攝影）

審計部公布2022年度決算審核，列出高端疫苗採購五大缺失，其中多次逾期交貨超過30天以上，衛福部未依合約加計違約金，衛福部長薛瑞元昨坦承行政疏漏；另外，財經名嘴推估，政府採購高端每劑台幣723元，但以審計部違約金推算卻是每劑1028元，質疑中間「305元價差進誰口袋？」

行政院長蘇貞昌昨表示，相關規定、契約約定如果有違反，自然就依約而行，該罰就要罰。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，高端疫苗於3月交貨完畢後，就已經開罰，絕無護航一事。薛瑞元則稱，護航的說法「很好玩、很好笑，什麼叫護航高端」？

高端昨回應表示，疫苗依合約規定完成交貨、繳納延遲交貨罰金，所有罰金款項已於今年3月全數扣罰完成，並無應罰而未罰情事。

根據合約，高端疫苗應依時程分批交貨新冠疫苗500萬劑，若逾期則按日計罰，每天罰0.2%；逾期30天者，再加重計罰2%罰金。薛瑞元近期多次說明，但昨首度坦承因行政疏漏，未依照合約加計高端逾期30天的違約金，但後續已加重處罰。

據曾採購疫苗的專家指出，疫苗採購合約一定列舉逾期違約規定，違約條件以雙方合意為優先，有些違約條件不是「以天計罰」，而是以月或周計罰。逾期交貨對疫苗採購影響嚴重，因行政疏漏忘記加重計罰，「有些誇張」。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，過去政府採購國光疫苗研發的新型流感疫苗，嚴格規定11月前交貨，10月31日前完成點收，否則開罰，國光也成功研發流感疫苗，順利開打。如果政府對於高端也是嚴格要求，相信能大幅提升高端的品質，但政府卻不斷容忍，連罰金都忘了，這不只是疏失，更是放縱。

另外，衛福部指出，高端疫苗最快解密價格的時間，為今年3月完成交貨後的五年，即2027年3月之後可公布價格。據中國時報報導，財經名嘴黃世聰日前在政論節目引述高端財報推估，政府採購高端疫苗台幣每劑723元（約22.61美元），但以審計部違約金推算卻是每劑台幣1028元，形同每劑價差達台幣305元，質疑「價差進誰口袋？」

王必勝昨天則回應，不管是1028元或723元，都是錯誤推估，惡意誤導。薛瑞元表示，這不是衛福部公布的，是外界隨意猜測的。

高端疫苗 流感疫苗 中華民國

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