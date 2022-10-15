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新聞評論／台22年來沉淪推手 李遠哲切割不負責？

重磅快評
中研院前院長李遠哲（中）對政治情有獨鍾，圖為他曾經為蔡英文（右）總統助選。（本報資料照片）
中研院前院長李遠哲（中）對政治情有獨鍾，圖為他曾經為蔡英文（右）總統助選。（本報資料照片）

高齡85歲的中研院前院長李遠哲對政治情有獨鍾，當年啟蒙他投入社會改革的是一篇寓言文章「藍色的毛毯」，不知道李遠哲是否還記得年少初衷？

「藍色的毛毯」原載於1948年的「開明少年」雜誌，描述俄國貧苦佃農擁有一條編織人間樂土的祖傳毛毯，最後竟被他的地主搶走了；老佃農傷心之餘躲入深山，過了許久，俄國人民推翻地主，他走出深山後，眼前看到的是當年藍色毛毯編織的景致。佃農的女兒成為受尊敬的領袖，老人卻不斷啜泣，面對眾人疑惑，老人說，「我是因為慚愧而哭，我慚愧在這些日子裡，沒有和你們在一起。」

李遠哲在1991年7月接受媒體專訪時曾說，「小學五年級，我看了藍色的毛毯這篇文章，在我心裡深深覺得社會是可以改造。這篇文章描寫社會主義革命帶來的變遷，而我覺得社會主義有好的影響一面，就是受到社會主義影響的人，很願意為社會、為人群、為追求社會的合理犧牲小我、完成大我。」

挾著諾貝爾化學獎得主的光環，李遠哲返台後積極投入政治、教育改革，企圖落實「藍色毛毯」的啟示。李遠哲在22年期間對民進黨籍總統陳水扁、蔡英文發表過四篇重要聲明，曾經不留情面公開點名扁要考慮下台、也呼籲蔡放棄連任，但各界評價不一。

2000年總統大選前夕，李遠哲發表著名的「台灣到底是向上提升或向下沉淪」聲明，臨門一腳助攻陳水扁入主總統府；2006年李遠哲更發表「止謗莫如自修」聲明，痛批扁政府政績有限、弊案不少，未能謙卑執政，「我誠懇建議，陳總統有必要慎重考慮去留的問題。」

2019年民進黨總統初選廝殺激烈，李遠哲與總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明牧師等四位獨派大老共同發表聲明，要求蔡英文放棄競選連任總統，甚至呼籲蔡交出行政權，退居第二線。李遠哲近日接受媒體專訪，重批民進黨政府快速腐化、對蔡總統能源政策跳票表達失望。

李遠哲最近的談話，明著批蔡英文、實際暗挺副總統賴清德，但社會對李遠哲的政治押寶早已失去信心，蔡英文恐怕也會對賴清德更有戒心。李遠哲的表態常把事情搞砸，不知他究竟是挺賴、還是害賴？

毫無疑問，李遠哲是歷年對台灣政界和社會最有影響力的諾貝爾獎得主，但從結果發展來看，他的押寶似乎都與民意背道而馳，社會甚至有一股「討厭李遠哲」氛圍。

曾經，「十年教改」搞到天怒人怨，學生、家長苦不堪言，李遠哲曾為此公開道歉，但他曾解釋，「教改會提出教改報告書給行政院後隨即解散，已無法再著力，也不能都怪教改會」；如今，李遠哲曾大力支持的扁、蔡，表現連他自己都失望，證明「扶龍王」眼光有問題，只是自己打臉自己，最後再發出聲明手刀切割，似乎一切都是別人的錯，與李遠哲無關？

回到「藍色毛毯」寓言故事，如果李遠哲自比那位老佃農，看到台灣社會22年來逐漸向下沉淪，難道他一點都不慚愧嗎？如果李遠哲當年在深山韜光養晦，不要盲目指點江山，改革的毛毯不要變色，寓言故事或許還有一個比較美好的結局。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

蔡英文 民進黨 諾貝爾獎

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