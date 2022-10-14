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綠打抗中牌 蔡其昌認「火沒點起來」

台灣新聞組／台中14日電
民進黨訴求「抗中保台」為選情點火，但台中市長參選人蔡其昌直指「這把火至今還沒點起來」。（記者黃仲裕／攝影）
民進黨訴求「抗中保台」為選情點火，但台中市長參選人蔡其昌直指「這把火至今還沒點起來」。（記者黃仲裕／攝影）

疫情蓋過選情，民進黨高層企圖論述國際局勢巨變，訴求「抗中保台」為選情點火。不過，民進黨台中市長參選人蔡其昌接受本報系聯合報專訪時直指，「這把火至今還沒點起來」，今年選情比較冷，防疫成績不是民進黨利多，反而對現任縣市長比較有利，如果民進黨台北市長參選人陳時中當初是扮演全台助選角色，民眾對防疫問題的討論將是另一個光景。

蔡其昌指出，可從兩大情勢觀察今年選舉的意義，經濟層面的全球供應鏈面臨重組，政治層面的美中關係引發全球新秩序，今年選戰是兩大外在環境巨變下的首次選舉，對台灣的影響值得觀察。

至於年底選戰是否可視為對蔡政府的「信任投票」？蔡其昌說，現在討論度並不高，信任投票或期中選舉也不是這次選戰的主軸，若現在就此論定，恐怕太過武斷。

副總統賴清德多次到台中為蔡其昌站台，都提到國際巨變的論述，還引烏克蘭戰爭比喻蔡其昌是「台中的澤倫斯基」，呼籲選民團結讓選戰反敗為勝。對於民進黨高層訴求「抗中保台」，蔡其昌說，國際巨變是台灣應該關心的事，但什麼會成為選民關注的焦點，他沒有能力去操作，事實也證明「到現在還沒有點起來」。

中共20大將即將登場，民進黨是否主打抗中保台？蔡其昌說，選戰還有40多天，目前無法得知，會不會成為後期選戰主軸，要看市民有沒有感覺，不是想點火就點得起來，就像2020年總統大選因為香港「反送中」讓全民有感，不是任何人可以輕易點火；4年前縣市長選舉有「韓流」，這次還看不出統一的主軸。

對於蔡其昌，台中市新聞局長鄭照新表示，蔡其昌評論市政時無視台中進步，還活在2018年的台中；評論選舉，又無視市民期望，活在2024年的台中，一直想著誰要選總統，「請記得這是2022年地方選舉」。

對於蔡其昌抨擊盧秀燕操弄「政治化的媽媽」，鄭照新反駁，蔡還沒向天下的媽媽和媳婦說明什麼是父權支配下「周全的媽媽、稱職的媳婦」？在女權自主時代，女性有權利去活出自己想要的樣子，蔡應該先回答社會的疑問。

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