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新聞評論／高端戰士向高端開槍了 但小英、阿中無責

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李秉穎（右）13日接受資深媒體人周玉蔻專訪，他說，高端應該主動一點，去跟日本政府溝通，看缺什麼資料就趕快補。(視頻截圖)
李秉穎（右）13日接受資深媒體人周玉蔻專訪，他說，高端應該主動一點，去跟日本政府溝通，看缺什麼資料就趕快補。(視頻截圖)

長達939天的邊境管制13日解封。疫情指揮官王必勝凌晨就到桃機親迎第一個入境航班，蔡英文總統則在下午到桃機歡送出境旅客。蔡英文和王必勝親自送往迎來，見證邊境解封的歷史時刻；但他們是否也看到了高端戰士獨憔悴？

國門開放，民眾搶著出國旅行，日本仍是許多民眾出遊首選。而日本也早兩天正式解除外國旅客禁令，開放免簽自由行，但入境仍須出示WHO承認疫苗的三劑接種證明，或三日內PCR陰性證明。

這不免讓高端戰士臉綠。高端疫苗迄今未獲WHO承認，當初接受蔡英文號召的高端戰士，如今必須花台幣3500元(約109美元)自費做PCR，才能去日本。

更不堪的是，日本認可的疫苗，包括曾遭前指揮官陳時中鄙夷的中國大陸疫苗。去年疫情大爆發，台灣什麼疫苗都沒準備好，民間奔走，地方喊話，指揮中心無動於衷；大陸願捐疫苗，陳時中更冷說，「他們在打的，我們不敢用」。

陳時中原本誇口「日本承認高端為期不遠」，後來改扯「中俄疫苗也一樣」。現在，「他們在打的」，日本承認；「我們敢用」的，日本不認！高端戰士情何以堪！

陳時中嘴硬，綠委開始心急。民進黨立委許智傑要求指揮中心放寬混打國際認證疫苗，避免上百萬接種高端疫苗的民眾被遺忘。但衛福部長薛瑞元卻說，「目前期盼日方開放特例」。

日本大哥哥為台灣高端戰士「開放特例」？蔡政府果真把「台灣有事等於日本有事」的邏輯發揮到極致！

不過，千盼萬盼等不到「日方開放特例」，兩名高端戰士終於向高端開第一槍了！

資深媒體人周玉蔻和衛福部預防接種諮詢委員會召集人李秉頴忍不住開罵高端。周玉蔻不滿高端害自己變成「倒楣族」，要高端不能繼續躲在政府後面不發一語數鈔票；李秉頴也要高端主動出來向民眾說明，更積極向日本溝通、補件。

李秉頴還說，「政府應該扶植國家企業，但也應該要監督它」；周玉蔻則痛批高端交涉無力，還害到衛福部官員，實在不應該。李秉頴至少提到政府的監督責任，而周玉蔻果然深「愛」陳時中，力稱衛福部官員是被高端害的！

從免疫橋接到卡民間購捐，陳時中極力護航高端；蔡英文親身示範接種高端，綠委綠媒和側翼更無不為高端圍事。但是被抛棄的高端戰士，到現在還是只怪高端阿斗扶不起；阿中沒有責任，小英沒有問題，蔡政府英明！

高端疫苗 日本 陳時中

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