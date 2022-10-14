李遠哲批綠快速腐化 柯文哲：瞠目 羅智強：毛骨悚然

台北市前議員羅智強說，聽到李遠哲批評民進黨快速腐化，可用「毛骨悚然」四字來形容。(記者林伯東／攝影)

中研院前院長李遠哲批評民進黨 快速腐化，並指蔡英文總統稱能源政策只寫到2025，因為2024後就不是她的事。並藉能源議題指副總統賴清德 「在不民主的政黨運作裡，容易被壓死」。台北市長柯文哲表示，「這些話我早就聽過，那時候聽，我也是傻眼」。

台北市前議員羅智強說，聽到李遠哲的說法，可用「毛骨悚然」四字來形容。

國民黨 立院黨團總召曾銘宗說，李遠哲以「腐化」形容民進黨，不僅是事實，也是老百姓的心聲，盼蔡總統能聽進沉重的呼籲。國民黨立委鄭麗文說，「民進黨今天的墮落，李遠哲也要負一分責任」。

對於李遠哲批評蔡政府淨零政策做不到，時力立委王婉諭表示，「這不只是李遠哲的焦慮，也是許多人的共同擔憂」，2025年「綠能發電占比」 目標從原先的20%下修到15%，距離期限只剩3年，台灣現在的綠電占比只有7.1%。

立法院副院長蔡其昌昨說，李遠哲所謂的腐化，到底是哪件事做不好，要有具體指涉的事情，才能聚焦討論，否則每個人感受都不同。針對蔡總統與賴清德初選競爭，民進黨特色是黨內民主，初選過後就整合，他感謝李遠哲曾支持賴清德，就像當初他支持蔡總統，下次黨內總統初選他可能會支持賴清德。

李遠哲談話是否代表風向改變？蔡其昌說，民主社會每個人有表達意見權利，他都尊重，台灣社會不是某幾個人談話就改變選舉方向，選民自有判斷能力。

民進黨立委羅致政指出，民進黨最自豪的就是民主機制，政府能源政策也從未改變。