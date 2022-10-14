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新聞評論／「2024年後不是我的事」蔡英文在玩弄百姓

聯合報社論
中研院前院長李遠哲(左)慨嘆民進黨執政「腐化得比過去更快」與蔡英文總統(右)的關係陷入冰點。(本報資料照片)
中研院前院長李遠哲(左)慨嘆民進黨執政「腐化得比過去更快」與蔡英文總統(右)的關係陷入冰點。(本報資料照片)

中研院前院長李遠哲受訪稱，他曾找蔡總統討論溫室氣體排放問題，蔡英文卻答覆「2024年後不是我的事」，把問題丟給未來。李遠哲並批評，民進黨執政後，腐化得比過去更快；只在意下次選舉和自己利益，失去為人民服務的理想。2000年力挺陳水扁、2016為蔡英文站台掛保證，李遠哲兩度當了「扶龍王」；如今他公開譴責民進黨沉淪腐化，是於心不安，或想懺悔？

或許兩者皆非。事實上，李遠哲開始批評蔡英文的排碳能源政策，是在三年年前。當時他仍是總統府資政，認為政府的2050淨零碳排政策不對，但他找蔡總統討論，蔡英文卻冷回「2024年後不是我的事」。不久，他即和吳澧培等大老發表「逼宮」公開信，要求蔡英文「不要參選連任」2020大選。從2019迄今，李遠哲支持的都是「務實的台獨工作者」賴清德，他第三度「扶龍」的大願未已。

撇開李遠哲的立場及偏好不談，他批評蔡英文對能源及碳排政策漫不經心，並非完全無的放矢。至少，近幾年台灣空汙加劇，又不斷發生跳電，包括為建設天然氣接收站發生的多起環保抗爭，都可看出蔡政府的能源政策已捉襟見肘。問題是，蔡總統不接受外界的任何政策調整建議，即使外在環境已發生重大變化，石油與天然氣價格不斷飆升，綠能發電又跟不上計畫進度，她的能源政策仍拒作合理調整。如果繼續走下去，台灣不是面臨缺電斷電，就是碳排、空汙持續惡化，沒有止境。

在這種情況下，蔡英文在李遠哲逼問時，說出「2024年後不是我的事」，是極有可能的事；即使當時的措詞並非如此直白簡扼。這點，從總統府發言人引述蔡英文雙十演說，說能源轉型邁向淨零轉型「需要全民共同努力」，即可知蔡總統的反駁力道多麼薄弱了。蔡英文的雙十演說空泛，充滿抽象的文字堆砌，完全是昔日「空心菜」風格。試想，當能源轉型的淨零減碳都要靠「全民努力」，將來政策無法達標，順手推給「全民不努力」便一乾二淨，總統還有什麼責任要負？

「2024年後不是我的事」，這話說得理直氣壯；因為總統的任期有期限，是吧！蔡英文明知2024年之後「不是她的事」，她端出的能源轉型方案，偏偏訂到2025年為終期，這不是「偷吃步」嗎？這種跳棋式手法，心中盤算的是：2024卸任前，外界無法質疑她的政策跳票，因為卸任後還有一年餘裕；若2025年政策跳票，責任卻是當時的總統要承擔，完全與她無關。這真是個機關算盡的領導者。

李遠哲挾諾貝爾獎得主的光環，兩度挺民進黨執政，如今，他卻慨嘆「腐化得比過去更快」。這點遲來的知覺，台灣民眾其實早就點點滴滴在心頭，只是有苦無處說。非核家園就是在「畫大餅」，民眾近年歷經多次停電跳電，誰看不出來？資政有不同的意見，就被換掉，不也是蔡政府司空見慣景象？那些爭議多端、卻懂得吹牛拍馬看眼色的，才是長壽不衰的官員。當年高呼黨政分離、五權分立、黨政軍退出校園，如今蔡政府卻演出「黨政一家」，五權拜伏在總統跟前，國家機器變成民進黨利益的護衛隊；這些，都是李遠哲看得到、卻未及細數的沉淪。

「權力使人腐化，絕對的權力，絕對的腐化」，這是屢試不爽的政治定理。蔡英文對李遠哲的敷衍，正是絕對的權力腐化使然；民眾若還甘願忍受她無盡的空話欺瞞，便是民主愚民了！

蔡英文 民進黨 天然氣

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