高端缺失遲不罰 陳時中：已離開衛福部 黃珊珊：不負責任
審計部報告指高端疫苗多次延遲交貨、衛福部卻遲未開罰等五大缺失，外界質疑指揮中心護航，指揮官王必勝昨稱要等貨交齊才能統計違約部分，前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中說他已離開衛福部，藍白都批評，陳時中過去不是常講公開透明、負責？
審計部送交立法院的報告，列出高端疫苗5大缺失，包括未確實推估民眾需求，導致疫苗過期銷毀；高端多次延遲交貨逾30天，衛福部卻不罰違約金；疫苗採購不透明公開，還以「密件」封存疫苗採購合約30年。
國民黨台北市長參選人蔣萬安昨表示，審計部報告出來後，證實陳時中就是謊話連篇，「還有臉說公開透明這四個字嗎？」
蔣萬安說，審計部報告直接指出高端多次延遲交貨超過30天，衛福部不罰違約金，這不是護航什麼是護航？甚至聯亞沒取得許可，衛福部就先給台幣7.5億元(約2332萬美元)，後續也沒有追償行動。人民在疫情最嚴重時，給予衛福部最大的授權，「不是讓你去胡作非為」。
陳時中昨表示，他已離開衛福部，行政事情以衛福部說明為主。無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，陳時中不是最愛講「我負責」？所以他做的事情不負責了嗎？
逾百萬民眾接種高端疫苗，因日本不承認高端，民眾赴日出遊需自費PCR檢測，過去力挺高端的名嘴周玉蔻昨表示，高端害自己變成「倒楣族」，要求高端不能繼續躲在政府後面數鈔票。
柯文哲昨被問到高端這兩年是否賺飽飽時指出，高端賺錢不是產品，而是股票。柯嘆氣表示，絕對權力使人絕對腐化，「現在的民進黨，真的是我20年前認識的民進黨嗎？」
王必勝表示，審計部今年1月提出意見，指揮中心3月24日開罰，因3月是最後一次交貨驗收，等貨交齊才能統計違約部分，「並非審計部查帳才罰，是作業程序的問題。」
高端昨發聲明，強調會配合台日政府協商，希望盡快提供旅客更便利赴日旅遊方式。但強調高端新冠疫苗是台灣認可的EUA疫苗，日本入境檢疫要求不屬於廠商主動向日本政府藥監單位提出申請事項。
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