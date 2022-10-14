高端缺失遲不罰 陳時中：已離開衛福部 黃珊珊：不負責任

審計部送交立法院的報告，列出高端疫苗五大缺失。(圖：食藥署提供)

審計部報告指高端疫苗 多次延遲交貨、衛福部卻遲未開罰等五大缺失，外界質疑指揮中心護航，指揮官王必勝昨稱要等貨交齊才能統計違約部分，前指揮官、民進黨 台北市長參選人陳時中 說他已離開衛福部，藍白都批評，陳時中過去不是常講公開透明、負責？

審計部送交立法院的報告，列出高端疫苗5大缺失，包括未確實推估民眾需求，導致疫苗過期銷毀；高端多次延遲交貨逾30天，衛福部卻不罰違約金；疫苗採購不透明公開，還以「密件」封存疫苗採購合約30年。

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨表示，審計部報告出來後，證實陳時中就是謊話連篇，「還有臉說公開透明這四個字嗎？」

蔣萬安說，審計部報告直接指出高端多次延遲交貨超過30天，衛福部不罰違約金，這不是護航什麼是護航？甚至聯亞沒取得許可，衛福部就先給台幣7.5億元(約2332萬美元)，後續也沒有追償行動。人民在疫情最嚴重時，給予衛福部最大的授權，「不是讓你去胡作非為」。

陳時中昨表示，他已離開衛福部，行政事情以衛福部說明為主。無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，陳時中不是最愛講「我負責」？所以他做的事情不負責了嗎？

逾百萬民眾接種高端疫苗，因日本不承認高端，民眾赴日出遊需自費PCR檢測，過去力挺高端的名嘴周玉蔻昨表示，高端害自己變成「倒楣族」，要求高端不能繼續躲在政府後面數鈔票。

柯文哲昨被問到高端這兩年是否賺飽飽時指出，高端賺錢不是產品，而是股票。柯嘆氣表示，絕對權力使人絕對腐化，「現在的民進黨，真的是我20年前認識的民進黨嗎？」

王必勝表示，審計部今年1月提出意見，指揮中心3月24日開罰，因3月是最後一次交貨驗收，等貨交齊才能統計違約部分，「並非審計部查帳才罰，是作業程序的問題。」