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藍營民調 張善政領先7.9個百分點 看好度也勝

記者翁唯真／桃園13日電
張善政(右)8日南區競選總部成立，現場湧入2萬人。(記者翁唯真／攝影)
張善政(右)8日南區競選總部成立，現場湧入2萬人。(記者翁唯真／攝影)

桃園市長選情激烈，國民黨參選人張善政10月8日成立南區競選總部，藍營隨後民調，結果顯示，張善政支持度以39.2%領先民進黨鄭運鵬31.3%，幅度再度拉開達7.9個百分點，看好度張善政則以32.1%領先鄭運鵬的24.8%。

民進黨鄭運鵬甫參選便發下豪語「是來擴大領先差距的」，蔡英文總統已二度來桃園站台拉抬聲勢；張善政也不遑多讓，不再佛系選舉，團隊轉為主動出擊，8日與桃園市議長邱奕勝南區競總成立湧入2萬人，前總統馬英九、黨主席朱立倫、北市前議員羅智強等人皆來助選，營造團結和解氣氛。

一名藍營地方人士昨天指出，根據國民黨內部委託專業民調公司10月9至10日的調查結果，若明天就投票，各參選人支持度分別是國民黨張善政39.2%、民進黨鄭運鵬31.3%、無黨鄭寶清4.8%及民眾黨賴香伶4.3%，張善政領先鄭運鵬7.9個百分點，但仍有19.4％受訪者不知道或拒答。

調查「誰最可能當選桃園市長」，為張善政32.1%、鄭運鵬24.8%，但不知道或拒答高達40.6％，顯示張善政雖領先，更多民眾可能認為目前並不確定。

「最不希望誰當選」居冠的則是鄭運鵬26.6%，張善政第二，也有20.8%。藍營人士說，這顯示鄭運鵬經過哥哥「塔綠班」家庭事件、桃園公共工程出包等事件後，有累積仇恨值的趨勢，但張善政同樣也有農委會報告涉及抄襲爭議等影響。

根據民調資料，本次調查區間在10月9日至10月10日晚間6時30分至9時30分，共完成訪問1073位有效樣本，在95%的信心水準下，全體樣本的抽樣誤差在正負3.00個百分點以內。

藍營內部於10月9至10日做民調，結果顯示，張善政支持度以39.2%領先民進黨鄭...
藍營內部於10月9至10日做民調，結果顯示，張善政支持度以39.2%領先民進黨鄭運鵬31.3%，幅度再度拉開達7.9個百分點。(記者翁唯真／翻攝)

張善政 民調 國民黨

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