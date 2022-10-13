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韓國瑜全台輔選「韓流」將再起？陳時中：拭目以待

記者鍾維軒／台北13日電
民進黨台北市長參選人13日前往中華路、愛國西路口宣傳「18歲公民權」議題。(記者鍾維軒／攝影)
民進黨台北市長參選人13日前往中華路、愛國西路口宣傳「18歲公民權」議題。(記者鍾維軒／攝影)

高雄巿前市長韓國瑜近日全台走透透輔選，10月20日也將北上替台北市議員秦慧珠站台，外界認為「韓流」可能再起。民進黨台北市長參選人陳時中今對此表示，韓國瑜有群眾魅力，就拭目以待。

陳時中今早赴中華路、愛國西路口宣傳「18歲公民權」議題後受訪時表示，「韓流」會不會再起倒是很難判斷，不過韓國瑜過去選舉時，就證明他是有群眾魅力的人，「我們就拭目以待吧！」被問到是否會希望韓常北上，陳時中說「還好吧！」

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前提到，想到陳時中就會想到紅酒、想到無黨籍台北市長參選人黃珊珊就會想到西瓜。陳時中認為，蔣萬安不至於要物化他人，選舉用物化的方式不好，自己想到選舉只有想到政策。

另外，陳時中昨首次站路口就被民眾嗆聲「吵死人啦」，今早繼續站路口，他說，選舉會干擾到民眾都是不太好的事情，盡量會調整，以不干擾為原則，但也給參選人機會宣導，今天主題是「民主前進挺18」。

陳時中指出，站路口時，會避開有風險的地方，今天也會把音量放低，免得干擾民眾，團隊也會根據民眾反映，不斷地改進。

陳時中 韓國瑜 國民黨

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