我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

林錫耀：討厭民進黨氣氛未形成 基本盤要顧好

台灣新聞組／台北13日電
據轉述，民進黨秘書長林錫耀12日在中常會表示，選情很冷清，討厭民進黨的氛圍沒有形成，要對基本盤有信心。(本報資料照片)
據轉述，民進黨秘書長林錫耀12日在中常會表示，選情很冷清，討厭民進黨的氛圍沒有形成，要對基本盤有信心。(本報資料照片)

大選倒數，據轉述，民進黨秘書長林錫耀昨天在中常會表示，明明選戰剩不到50天，黨中央政績說明會都有按表操課，各地動員也很不錯，但不知道為什麼選情這麼冷？此現象對連任者有利，但民進黨尋求連任的縣市長較少，相對吃虧，未來要持續鞏固綠營基本盤。

蔡英文總統昨晚也透過臉書發表「小英心內話」指出，不論是面對國際局勢、處理內政或面對年底選舉，在她接下來的任期，需要大家陪她繼續走下去，「我從來沒有忘記我的承諾，要給大家一個更好的國家」，就是她在國慶日所說的，要打造一個「韌性國家」。

據轉述，林錫耀指出，在野黨操作的「討厭民進黨」氣氛沒有形成，全台整體選情仍相當冷，民進黨只能再努力宣傳，讓民眾知道民進黨還是領導國家最優秀的政黨，基本盤一定要顧好；蔡英文也向中常委喊話說，選舉進入倒數階段，請大家把所有力氣拿出來。

黨務人士表示，北台灣仍是未來重點，針對台北市和新北市將端出「最高規格」輔選力道，盼雙北參選人以「雙箭頭」力量帶動各地選情，強化「決戰北台灣」氣氛。

黨務人士說，新北市將持續重兵集結為民進黨新北市長參選人林佳龍拉抬。據了解，蔡總統將延續前兩個月「周周到新北」頻率，今晚將出席林佳龍在新店的大型造勢，明天則由副總統賴清德到汐止輔選。

民進黨台北市長參選人陳時中最近「轉守為攻」，近日也新聘多位發言人，據指出，接下來除了大型活動，陳時中陣營將鎖定「巷戰」，深入北市每一區辦活動。

民進黨副秘書長林鶴明說，28日黨中央將在台北舉辦「社群之夜」，透過蔡總統社群，號召年輕人站出來。

民進黨 社群 陳時中

上一則

黑白集／深蹲換車票 比下免治馬桶

下一則

役期原則上延為一年 邱國正：4個月連戰鬥兵都練不成

延伸閱讀

曾與蔡英文討論碳排 李遠哲：她說2024年後是下一代事

曾與蔡英文討論碳排 李遠哲：她說2024年後是下一代事
陳時中：遭抹黑有些失望 應團結抗病毒非分化

陳時中：遭抹黑有些失望 應團結抗病毒非分化
親綠民調：北市若棄保 黃珊珊最大贏家 陳時中對戰誰都輸

親綠民調：北市若棄保 黃珊珊最大贏家 陳時中對戰誰都輸
馬斯克「特區說」綠委喊抵制特斯拉 蘇貞昌：無此計畫

馬斯克「特區說」綠委喊抵制特斯拉 蘇貞昌：無此計畫

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
陳文茜忍受病痛主持「文茜世界周報」。（圖：TVBS提供）

飽受病痛折磨4年 陳文茜深夜自曝「像僵屍一樣復活」

2022-10-10 21:51

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好