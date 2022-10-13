林錫耀：討厭民進黨氣氛未形成 基本盤要顧好

據轉述，民進黨秘書長林錫耀12日在中常會表示，選情很冷清，討厭民進黨的氛圍沒有形成，要對基本盤有信心。(本報資料照片)

大選倒數，據轉述，民進黨 秘書長林錫耀昨天在中常會表示，明明選戰剩不到50天，黨中央政績說明會都有按表操課，各地動員也很不錯，但不知道為什麼選情這麼冷？此現象對連任者有利，但民進黨尋求連任的縣市長較少，相對吃虧，未來要持續鞏固綠營基本盤。

蔡英文總統昨晚也透過臉書發表「小英心內話」指出，不論是面對國際局勢、處理內政或面對年底選舉，在她接下來的任期，需要大家陪她繼續走下去，「我從來沒有忘記我的承諾，要給大家一個更好的國家」，就是她在國慶日所說的，要打造一個「韌性國家」。

據轉述，林錫耀指出，在野黨操作的「討厭民進黨」氣氛沒有形成，全台整體選情仍相當冷，民進黨只能再努力宣傳，讓民眾知道民進黨還是領導國家最優秀的政黨，基本盤一定要顧好；蔡英文也向中常委喊話說，選舉進入倒數階段，請大家把所有力氣拿出來。

黨務人士表示，北台灣仍是未來重點，針對台北市和新北市將端出「最高規格」輔選力道，盼雙北參選人以「雙箭頭」力量帶動各地選情，強化「決戰北台灣」氣氛。

黨務人士說，新北市將持續重兵集結為民進黨新北市長參選人林佳龍拉抬。據了解，蔡總統將延續前兩個月「周周到新北」頻率，今晚將出席林佳龍在新店的大型造勢，明天則由副總統賴清德到汐止輔選。

民進黨台北市長參選人陳時中 最近「轉守為攻」，近日也新聘多位發言人，據指出，接下來除了大型活動，陳時中陣營將鎖定「巷戰」，深入北市每一區辦活動。

民進黨副秘書長林鶴明說，28日黨中央將在台北舉辦「社群 之夜」，透過蔡總統社群，號召年輕人站出來。