黑白集／深蹲換車票 比下免治馬桶

國民黨北市長參選人蔣萬安（中）日前提出「深蹲20下免費搭1次公車」，引起討論。圖為蔣萬安示範深蹲姿勢。(記者潘才鉉／攝影)

陳時中 曾提出公廁設「免治馬桶」之議，因宣傳片主題歪掉，結果就不了了之。最近，蔣萬安提出「深蹲換車票」的主張，遭綠營一陣叫罵，陳時中也批稱對長者和身障者不公。說實在，若將深蹲和免治馬桶拿來比一比，鼓勵深蹲對國民的健康顯然幫助要大得多。

兩者主要的不同在：免治馬桶是被動式的消費，僅限於使用公廁的人；而深蹲卻是主動式的健身 ，一般民眾皆可藉深蹲鍛鍊自己的核心肌力，這是增進健康的有效方式。從效益的角度看，區區15元台幣（約0.47美元）即能鼓勵民眾自我強化核心肌群，是很划算的公衛政策。

深蹲當然讓長輩及身障者為難，但目前這兩個族群在北市搭車都免費，不會有政策歧視問題。這點，陳時中或許脫離現實太遠，都競選市長這麼久，卻還不知道這政策已實施多年，他該汗顏。就像他不知馬斯克說了「特區」的主張就亂發表意見。還有大清早用麥克風在街頭拜票，遭附近住戶開罵，都是不專業、不體貼的表現。

民眾被迫戴了三年口罩，攝氧量及免疫力 必然降低。公衛專家擔心，一旦邊境完全解封，會爆發大流感。疫情期間，指揮官陳時中一味下令限制人們行動，從未鼓勵民眾運動健身，增強體能及免疫力。牙醫出身的他，從未把強化國民健康放在心上；一遇到蔣萬安的深蹲，就被比下去了。