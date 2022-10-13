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李遠哲：民進黨執政腐化快 令人遺憾

台灣新聞組／台北13日電
中研院前院長李遠哲（左）曾經為蔡英文總統助選。 （本報資料照片）
中研院前院長李遠哲（左）曾經為蔡英文總統助選。 （本報資料照片）

中研院前院長李遠哲昨接受網路專訪，爆料過去曾針對溫室氣體排放與蔡英文總統交換意見，但蔡總統說「2024年以後是下一代的事」，他認為，民進黨得到政權後就開始腐化，比過去更快。

本報系聯合報報導，李遠哲說，他曾與蔡總統曾針對溫室氣體排放交換意見，「她只說2024年以後是下一代的事，不是她的事，我說妳現在當總統，要想下一代的事，不是『不是妳的事』，這樣不對」。到最後他沒辦法跟蔡總統溝通，並稱蔡總統所說的「2050淨零排放（2050淨零轉型）」根本做不到。

台北中國時報報導，李遠哲直言，從2000年迄今已過22個年頭，民進黨二度執政，看到的是台灣社會向下沉淪，「力道很大，（民進黨）得到政權後就開始腐化，比過去更快」，讓他非常失望。

李遠哲在2000年總統大選時，曾發表文章《向上提升或向下沉淪》，被認為是壓垮國民黨選情的最後一根稻草。22年後，李遠哲說，民進黨第一次執政時，沒有經驗，但到了第二次執政，有了經驗，卻沒有把為人民服務的理想，當成重要的事，「只關心下一次選舉、還有自己的利益，令人遺憾。」

據報導，對於陳水扁的國務機要費除罪化等議題，李遠哲主動爆料說，曾有一位美國科學家來台投資，竟遭黑道介入，「很糟糕的是，陳水扁夫人介入在裡面」，他當時非常生氣，親赴總統府告誡陳水扁，「這種事情是非常不好的」，陳水扁當下看起來無能為力，這位美國科學家後來也無法再來台灣。

李遠哲表示，陳水扁連任時，許多人對扁政府失望透頂，他當時人在法國，便寫信給陳水扁，告知要「知所進退」。

而民進黨在2019年辦理2020年黨內總統初選時，賴清德與蔡英文競爭，他當時表態支持賴，奉勸蔡不要再選，但民進黨一再延後辦理初選民調，最後由蔡在民調勝出。李昨天談起這段過往，「民進黨走的路讓人看不慣，甚至動用網軍」，他對這部分非常在意。

至於副總統賴清德的未來發展，李遠哲說，與賴討論氣候變遷議題時，賴非常小心，「因為他怕踩到上面的腳」，相信賴在這部分會講得比較好，「但賴目前沒有此條件，因為在不民主的政黨運作裡面，他很容易會被壓死。」

本報系聯合報報導，李遠哲說，大家還是沒有覺醒過來，他很失望；二氧化碳不能等到2025年才淨排放，「蔡總統到最後，我是沒辦法繼續跟她溝通的」。

總統府發言人張惇涵表示，李的說法，與政府政策推動現況顯有落差；蔡總統上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。

民進黨 陳水扁 賴清德

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