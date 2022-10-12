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三立轉任占13.7% 藍質疑華視綠化

台灣新聞組／台北12日電
國民黨立法院黨團11日舉行記者會表示，華視總經理、新聞主管都來自三立，質疑公廣集團喪失公共、客觀及獨立性。(記者程遠述／攝影)
國民黨立法院黨團11日舉行記者會表示，華視總經理、新聞主管都來自三立，質疑公廣集團喪失公共、客觀及獨立性。(記者程遠述／攝影)

國民黨立法院黨團昨指出，華視總經理藍宜楨、新聞台長陳雅琳、新聞部採訪經理蔡菀瑩及新聞部媒體副理熊鴻斌等人，之前都任職三立電視台，質疑華視遭「綠化」，不排除要求華視董事長胡元輝下台。華視昨表示，報導皆秉持媒體倫理，陳雅琳去年5月就任後，新聘且在職員工共131人，其中從三立轉任18人，僅約占13.7%。

國民黨團總召曾銘宗指出，華視移頻52台後，不僅收視率遠遠落後，還有「三立化」爭議；國民黨將強力監督、嚴審公廣相關預算，呼籲華視不要為執政黨擦脂抹粉。

國民黨立委李德維諷刺，「難道新聞界沒人了？」公廣華視屬全民電視台，不是三立分台，且三立已有54台了，三立過去和民進黨派系密切，現在不應到華視「近親繁殖」。

國民黨立委林奕華說，華視到52台後出包連連，三立長官們來後有改善嗎？反而看到陳雅琳對駐德代表謝志偉歌功頌德，以及政論節目「三國演義」公開批鬥在野黨，令人質疑華視新聞是不是綠化？

華視則發出聲明表示，新任總經理聘任乃經今年8、9月間公開遴選，並由董事會依程序召開會議後任命；公司主管及員工晉用皆由部門主管及人資單位依公司規定辦理聘任。根據人事資料統計，自新聞台長陳雅琳2021年5月就任後，新聘且在職員工共計131人，其中從三立電視台離職後轉任者為18人，約占13.7%。

國民黨 預算 民進黨

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