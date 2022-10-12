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韓國瑜重提愛情摩天輪 柯志恩：會好好研究

記者徐白櫻、王慧瑛／高雄12日電
高雄市前市長韓國瑜復出政壇，即將全台跑透透輔選，首站獻給曾陪他創造奇蹟的高雄。韓助選效應，藍綠都關注。(記者劉學聖／攝影)
高雄市前市長韓國瑜復出政壇，即將全台跑透透輔選，首站獻給曾陪他創造奇蹟的高雄。韓助選效應，藍綠都關注。(記者劉學聖／攝影)

高雄市前市長韓國瑜重提「愛情摩天輪」，再度成為高雄選戰話題。國民黨高雄市長參選人柯志恩昨說，韓想表達高雄有發展愛情產業鏈潛力，不管是觀光或服務業，都有可能性能加值發揮，她會好好研究。高雄市長陳其邁則說，他上任後提產業轉型、促進就業、交通建設及改善空汙4大優先，希望能實實在在做事，解決市民困難。

柯志恩曾說，「未來政見一定沒有愛情摩天輪」，被解讀切割韓國瑜。韓前晚在高雄站台輔選時，主動跟一旁的柯志恩說，「我要道歉，是我沒講清楚」，重申愛情產業鏈對高雄的意義；藍營人士說，韓是架橋讓柯志恩與韓粉「巧妙和解」。

柯志恩昨表示，韓想表達的是高雄有發展愛情產業鏈的潛力，她也主張高雄服務業與觀光須多元化，愛情產業鏈若能有振興經濟作用，她會來好好研究；愛情摩天輪是表徵，如何提升高雄觀光與服務業才是韓的重點。

台灣基進則抨擊韓國瑜「未反省、沒長進」；民進黨高雄市議員林智鴻昨在議會質詢，韓國瑜愛情摩天輪真正能為高雄帶來觀光產值嗎？如何評論柯志恩切割韓國瑜的行為？陳其邁僅說，希望實實在在做事，一步一腳印解決市民困難。

韓國瑜 觀光 就業

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