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熱戰開打 藍最強母雞盧秀燕、侯友宜總動員

台灣新聞組／台北12日電
台中市長盧秀燕11日晚到南屯舉行市政座談會，現場湧入超過500位民眾熱情參與。(圖：盧秀燕競總提供)
台中市長盧秀燕11日晚到南屯舉行市政座談會，現場湧入超過500位民眾熱情參與。(圖：盧秀燕競總提供)

選戰倒數，身為國民黨「最強母雞」的台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜決定熱戰，不僅空軍將反擊綠軍攻勢，並啟動陸軍總動員；盧秀燕後天首場大型造勢活動將與國民黨提名10位女性縣市長參選人「女力造勢」，侯友宜11月將與6都黨籍參選人大合體，拉抬藍營全台選情。

目前國民黨規畫4場大型造勢，盧秀燕負責10月14日女力參選人的造勢晚會、侯友宜則挑11月12日國父誕辰紀念日舉辦6都市長參選人合體造勢活動；據了解，由於今年選戰勝負關鍵是「決戰北台灣」，11月19日將啟動「北北基桃聯合大造勢」，11月25日選前之夜將舉辦「光復台北」造勢晚會。

侯友宜將在新北板橋第一體育場辦6都聯合造勢，國民黨主席朱立倫也將出席，場地在9月已敲定，至於前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜等人行程尚待敲定。

國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，離投票還有幾場大型造勢，包括選前之夜，陸續還在規畫細節，11月12日這個時間點主要是黨中央、侯友宜競選辦公室跟新北市黨部共同討論敲定；雖然現在藍營選情不錯，但也不能輕忽大意，要陸續舉辦幾場大型造勢，希望讓選情更熱一點。

「媽媽市長」盧秀燕則在中台灣領軍展現女力治理的氣勢，10月14日晚間7時至9時將在太平體育場舉行「十全十美・女力挺台灣聯合造勢大會」，該地點也是4年前盧秀燕參選市長的首場造勢場地，凸顯「女力挺台灣」的使命感。

外界臆測，年底的連任之役將是侯友宜參選總統的跳板。據悉，侯友宜從未向身邊幕僚表明是否參選2024總統大選，但他確曾親口下令「全力衝高投票率」。藍營人士表示，侯希望年底選戰能大贏30萬票，未來「進可攻、退可守」；侯友宜4年前大勝民進黨對手蘇貞昌29萬票，侯也自知聲勢要衝高投票率，這次差距一定要比29萬票更高，沒有2022就沒有2024。

不過，侯團隊表示，今年選情格外冷清，新北1032里長近半數同額競選，民進黨支持者就算「天上下刀子也會出門投票」，藍營支持者投票率如果太低，侯友宜不要說拉大票數差距，萬一太過輕敵，難保出現2014年險勝對手窘況。

原本侯陣營評估，10月20日新北市議會總質詢結束後才開始衝選舉，卻提早在9月底就「動起來」，就是侯發現選情太冷，必須提早發動熱戰。

同樣情形也發生在中台灣，府院黨大軍已接二連三對盧秀燕空戰狂炸，盧秀燕正面反擊，不讓對手予取予求。中台灣是著名的「搖擺州」，台中市前市長林佳龍可以從狂勝20萬票，變成大敗20萬票，民進黨過去大選必喊「決戰中台灣」，就是看準中台灣鐘擺效應驚人，從台中市前市長胡志強以降埋下「不連任魔咒」，對尋求連任者都是一大挑戰。

新北市長侯友宜11日出席新北研考會辦的「新北人氣宵夜票選爭霸賽 」記者會，並與店...
新北市長侯友宜11日出席新北研考會辦的「新北人氣宵夜票選爭霸賽 」記者會，並與店家視訊體驗虛擬城看宵夜。(記者李成蔭／攝影)

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