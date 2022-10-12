我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭2收復城鎮各挖掘出數十具屍體…最小僅1歲

中共20大 港媒：政治局常委傳「四老三新」

親綠民調：北市若棄保 黃珊珊最大贏家 陳時中對戰誰都輸

台灣新聞組／台北12日電
台北市長選戰激烈，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)
台北市長選戰激烈，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)

美麗島電子報11日發布最新台北市長選舉民調，國民黨參選人蔣萬安29.6%、無黨籍參選人黃珊珊28.1%、民進黨參選人陳時中27.8%。而在民調中也特別模擬了棄保的情境，「若在投票前一天發現其中兩人最有可能當選」，黃珊珊在兩個組合中都明顯勝出，蔣萬安僅奪1勝，陳時中則是在所有可能性都落敗。

民調中設定出棄保相關問題，首先為「如果投票前1天，您發現只有黃珊珊和蔣萬安很可能會當選台北市長，那您會投票給誰？」其結果顯示，黃珊珊為42.7%、蔣萬安32.9%、陳時中6.3%。經交叉分析對照未設前提時的支持度題可見，原本陳時中的支持者有41.0%轉向支持黃珊珊，29.9%轉向不投票或投廢票，22.6%仍投給陳時中。

而就台北市民眾的政治立場，泛藍民眾有74.7%支持蔣萬安、18.9%黃珊珊（其中的國民黨支持者82.2%支持蔣萬安、12.6%黃珊珊），泛綠民眾47.0%支持黃珊珊、25.0%不投票或投廢票、19.4%陳時中（其中民進黨支持者45.6%支持黃珊珊、26.5%不投票或投廢票、20.4%陳時中）。

另一情境為「如果投票前1天，您發現只有陳時中和蔣萬安很可能會當選台北市長，那您會投票給誰？」結果顯示，蔣萬安48.2%、陳時中34.5%、黃珊珊4.4%。經交叉分析對照未設前提時的支持度題可見，原本黃珊珊的支持者有47.8%轉向支持蔣萬安、16.6%轉向支持陳時中，18.5%轉向不投票或投廢票，15.2%仍投給黃珊珊。

而就台北市民眾的政治立場，泛藍民眾有92.5%支持蔣萬安（國民黨支持者96.8%支持蔣萬安），泛綠民眾有85.3%支持陳時中（民進黨支持者87.6%支持陳時中），至於民眾黨支持者有66.3%支持蔣萬安、9.8%黃珊珊、14.1%因此不投票或投廢票，中立民眾有41.1%支持蔣萬安、23.9%陳時中、7.6%黃珊珊、16.3%因此不投票或投廢票、11.2%未明確回答。

最後一種情境為「如果投票前1天，您發現只有陳時中和黃珊珊很可能會當選台北市長，那您會投票給誰？」結果顯示，黃珊珊53.6%、陳時中28.0%、蔣萬安3.8%。經由交叉分析對照未設前提時的支持度題可見，原本蔣萬安的支持者有62.4%轉向支持黃珊珊，19.4%轉向不投票或投廢票，12.6%仍投給蔣萬安。同時可見在本題的前提下，僅泛綠民眾明顯支持陳時中，其餘各群民眾絕大多數明顯支持黃珊珊。

陳時中 投票 民調

上一則

安平古堡更名「熱蘭遮堡」？民炸鍋：乾脆改為「塔綠班堡」

下一則

台鎖國939天解封 指揮中心：不走清零回頭路

延伸閱讀

沈富雄：名嘴拱黃珊珊 結果壓死陳時中

沈富雄：名嘴拱黃珊珊 結果壓死陳時中
雙北疫情苦 盧秀燕：陳時中恐成民意出口

雙北疫情苦 盧秀燕：陳時中恐成民意出口
北市掀「深蹲」大戰 蔣萬安團隊澄清並未納入政見

北市掀「深蹲」大戰 蔣萬安團隊澄清並未納入政見
蔣萬安提「深蹲20下免費搭1次公車」 舉國外減碳實例

蔣萬安提「深蹲20下免費搭1次公車」 舉國外減碳實例

熱門新聞

哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

2022-10-10 20:45
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

2022-10-11 03:56
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

2022-10-06 12:02

超人氣

更多 >
家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種
經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫

經濟學人：中國有令人膽寒的治台計畫
這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手

這20項廚房神器 趁亞馬遜會員日可以入手
房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

房事不順 哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神
英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖

英記者嘲諷哈利、梅根：好萊塢貧戶、D咖