親綠民調：北市若棄保 黃珊珊最大贏家 陳時中對戰誰都輸

台北市長選戰激烈，左起民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、前台北市副市長黃珊珊。(本報資料照片)

美麗島電子報11日發布最新台北市長選舉民調 ，國民黨參選人蔣萬安29.6%、無黨籍參選人黃珊珊28.1%、民進黨參選人陳時中 27.8%。而在民調中也特別模擬了棄保的情境，「若在投票 前一天發現其中兩人最有可能當選」，黃珊珊在兩個組合中都明顯勝出，蔣萬安僅奪1勝，陳時中則是在所有可能性都落敗。

民調中設定出棄保相關問題，首先為「如果投票前1天，您發現只有黃珊珊和蔣萬安很可能會當選台北市長，那您會投票給誰？」其結果顯示，黃珊珊為42.7%、蔣萬安32.9%、陳時中6.3%。經交叉分析對照未設前提時的支持度題可見，原本陳時中的支持者有41.0%轉向支持黃珊珊，29.9%轉向不投票或投廢票，22.6%仍投給陳時中。

而就台北市民眾的政治立場，泛藍民眾有74.7%支持蔣萬安、18.9%黃珊珊（其中的國民黨支持者82.2%支持蔣萬安、12.6%黃珊珊），泛綠民眾47.0%支持黃珊珊、25.0%不投票或投廢票、19.4%陳時中（其中民進黨支持者45.6%支持黃珊珊、26.5%不投票或投廢票、20.4%陳時中）。

另一情境為「如果投票前1天，您發現只有陳時中和蔣萬安很可能會當選台北市長，那您會投票給誰？」結果顯示，蔣萬安48.2%、陳時中34.5%、黃珊珊4.4%。經交叉分析對照未設前提時的支持度題可見，原本黃珊珊的支持者有47.8%轉向支持蔣萬安、16.6%轉向支持陳時中，18.5%轉向不投票或投廢票，15.2%仍投給黃珊珊。

而就台北市民眾的政治立場，泛藍民眾有92.5%支持蔣萬安（國民黨支持者96.8%支持蔣萬安），泛綠民眾有85.3%支持陳時中（民進黨支持者87.6%支持陳時中），至於民眾黨支持者有66.3%支持蔣萬安、9.8%黃珊珊、14.1%因此不投票或投廢票，中立民眾有41.1%支持蔣萬安、23.9%陳時中、7.6%黃珊珊、16.3%因此不投票或投廢票、11.2%未明確回答。

最後一種情境為「如果投票前1天，您發現只有陳時中和黃珊珊很可能會當選台北市長，那您會投票給誰？」結果顯示，黃珊珊53.6%、陳時中28.0%、蔣萬安3.8%。經由交叉分析對照未設前提時的支持度題可見，原本蔣萬安的支持者有62.4%轉向支持黃珊珊，19.4%轉向不投票或投廢票，12.6%仍投給蔣萬安。同時可見在本題的前提下，僅泛綠民眾明顯支持陳時中，其餘各群民眾絕大多數明顯支持黃珊珊。