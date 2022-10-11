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沈富雄：名嘴拱黃珊珊 結果壓死陳時中

台灣新聞組／台北11日電
前民進黨立委沈富雄預測陳時中的選情「絕對死掉」。(記者葉信菉／攝影)
前民進黨立委沈富雄預測陳時中的選情「絕對死掉」。(記者葉信菉／攝影)

九合一大選進入倒數47天，台北市長「三腳督」選戰是外界關注話題，針對目前的選情，前民進黨立委沈富雄直言國民黨的蔣萬安、民進黨的陳時中、無黨籍的黃珊珊，三人支持度差距越來越拉大，並預測陳時中的選情「絕對死掉」。

據ETtoday新聞雲最新民調，北市候選人國民黨蔣萬安以支持度39.6%領先，民進黨陳時中27.0%、無黨籍黃珊珊是23.3%。TVBS民調則顯示，蔣則是40%，大幅領先黃的23%及陳的22%。

沈富雄日前在政論節目「少康戰情室」中表示，民調與他所想像的趨勢一致，一些名嘴「拱了黃珊珊，結果是壓到陳時中」，他進一步預測，一旦陳時中、黃珊珊民調支持度各有25％，蔣萬安就可以回家睡覺了。

沈富雄分析，對綠營失望的年輕人跑到黃那後就回不來了，其中也有部分跑到蔣那邊去，他曾說過黃如果有17％以上，陳的選情就死了，現在黃不只17％，「陳時中（選情）絕對死掉」。

此外，高雄市議員前金、新興、苓雅選區從六席減為五席，老將新秀廝殺，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲昨天同場拉抬民進黨新人湯詠瑜。

昨天是黃偉哲第二次跨區來高雄為湯詠瑜站台，上次是民進黨內初選。黃說，他是前金國中畢業，湯詠瑜也是他台大學妹，兩人有很深淵源。黃偉哲準備多款台南土產要送給湯詠瑜，包括寫著Ａ贏的黑豆蔭油、蔥辣花生代表好事發生，還有美國前國務卿龐培歐愛不釋手的台南芒果干。

陳其邁說，民進黨在議會要拚過半，湯詠瑜是關鍵一席，湯有台美雙律師條件，如此優質學經歷，「打著燈籠也找不到」。湯詠瑜說，她有法律專業，希望將助人能量發揮到最大，也讓議會有新氣象。

高雄市長陳其邁（右四）、台南市長黃偉哲（左三）10日同台，為民進黨新人湯詠瑜輔選...
高雄市長陳其邁（右四）、台南市長黃偉哲（左三）10日同台，為民進黨新人湯詠瑜輔選。（記者王慧瑛／攝影）

陳時中 民進黨 民調

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