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黑白集／沈慧虹告吳子嘉迅速開庭 司法效率雙標

黑白集
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）10月3日提告名嘴吳子嘉違反選罷法及刑法誹謗罪，新竹地檢署6日就發出傳票，將在14日開庭。（記者王駿杰/攝影）
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）10月3日提告名嘴吳子嘉違反選罷法及刑法誹謗罪，新竹地檢署6日就發出傳票，將在14日開庭。（記者王駿杰/攝影）

為了「求官說」，民進黨新竹市長參選人沈慧虹，狀告名嘴吳子嘉違反選罷法「意圖使人不當選」，以及刑法誹謗罪。10月3日提告，新竹地檢署6日就發出傳票，將在14日開庭。效率之高，令人嘆為觀止。

竹檢的迅猛，是司法效率提升了嗎？事實不然，這只是個特例。每逢選舉，類似提告滿天飛，多半政治目的大於司法意義。司法機關見怪不怪，案子一拖再拖，甚至選後才處理者所在多有。沈慧虹告吳子嘉，特別在哪？

沈慧虹面見柯文哲，到底是「求官」還是「挖角」，各有解讀；能否告成，殊難預料。但「消息來源」的柯文哲搞錯會面時間，卻是事實。竹檢因此加速偵辦，除了民進黨視新竹市為重中之重，「傳喚柯文哲」也是焦點，與「選舉公平」或「司法正義」無關。

這也令人想起，《鏡周刊》先後報導張善政、高虹安抄襲，還被民進黨製成文宣發送。兩人狀告民進黨、鄭文燦、鄭運鵬等人，時間都早於沈慧虹提告，但迄今全案「靜悄悄」，未見地檢署有任何動作。這難道不是因人、因黨設定辦案標準？

為了勝選，農委會不惜自打嘴巴，把十幾年前舊案翻出來細數；資策會反覆無常，昔日優秀員工如今變成了被追究對象。如今又有新竹地檢署火速辦案，只能說蔡政府的「綠色通道」，確實有一股魔力。

民進黨 柯文哲 張善政

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