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年底選戰 藍喊善良對抗邪惡 朱立倫：中華民國是偉大資產

台灣新聞組／台北11日電
國民黨10日在中央黨部前舉行國慶升旗活動，台北市前市長郝龍斌(左二起)、前總統馬英九、台北市長參選人蔣萬安、黨主席朱立倫、及前主席吳伯雄等人出席。(記者邱德祥／攝影)
國民黨10日在中央黨部前舉行國慶升旗活動，台北市前市長郝龍斌(左二起)、前總統馬英九、台北市長參選人蔣萬安、黨主席朱立倫、及前主席吳伯雄等人出席。(記者邱德祥／攝影)

年底選戰倒數，昨天是中華民國111年雙十國慶，國民黨主席朱立倫受訪表示，這次的選舉，是善良對抗邪惡、清白對抗抹黑的選舉，為了民主自由，為了台灣的下一代，大家要團結努力，讓善良打敗邪惡，清白戰勝抹黑。

今年國慶籌委會印上「Taiwan National Day」（台灣國慶日），引發在野黨痛批販賣亡國感。朱立倫及民眾黨主席柯文哲昨批蔡英文總統空喊口號，缺乏作為。柯直言「台灣沒有做好戰爭準備」，中華民國還是最大公約數。

至於蔡總統說兩岸要對話，朱立倫表示，國民黨最近去交流對話，「你說這就是去賣台」，不曉得民進黨是什麼樣的標準，要對話「提出方法來，不要空喊口號」；民進黨就是想要把中華民國隱形化，「中華民國是我們最偉大的資產，也是確保區域和平最重要的資產」。

朱立倫、柯文哲及親民黨主席宋楚瑜，昨天都受邀並出席總統府前的雙十國慶大會。媒體問柯文哲，國慶從中華民國、中華民國台灣，到今年的Taiwan National Day，是否為綠營的國慶文告策略？柯說，每朝代都有它的做法，國慶日是團結全國的日子，他不希望國慶日變成爭端的起點或成爭端的焦點。

對蔡總統雙十國慶講話，柯文哲說，兩岸還是要溝通， 避戰是戰略目標，也不見得軟弱就可以避掉戰爭，要能戰、備戰，才能避戰。

國民黨台北市長參選人蔣萬安說，堅定守護中華民國主權，不是只有在雙十節國慶日講而已；如果在國慶日都迴避中華民國，民眾無法接受，「那要如何來團結國內的民眾呢？」

陳時中昨在臉書發文指守護台灣不分立場，現階段台灣需穩健前行，「守土衛國，你我同行」，比黨政間歧異重要。

新北市長參選人林佳龍則說，不要用舊的反共抗俄美學，國民黨一直活在過去，年輕人希望走向未來，心情正面一點，不要過度政治化什麼亡國感；不管先來後到，在台灣寶島上都是國家的主人。

此外，中廣董事長趙少康10日表示，聽到一些支持民進黨的年輕人說，賺錢少沒關係，不能給人欺負，真是太令人欽佩感動了，把這些人集合起來，組織抗中保台護國大軍，平日組訓，戰時殺敵。「票投民進黨，青年上戰場」，趙少康說，要不要上戰場，青年自己想清楚，自己做決定。

中華民國 國民黨 柯文哲

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