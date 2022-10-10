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韓流再現？ 韓國瑜高雄首場輔選登場 粉絲喊「好久不見

記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員參選人許采蓁競選總部今成立，找來高雄市前市長韓國瑜站台，現場擠得水洩不通，國旗飄揚。（記者林巧璉／攝影）
高雄市議員參選人許采蓁競選總部今成立，找來高雄市前市長韓國瑜站台，現場擠得水洩不通，國旗飄揚。（記者林巧璉／攝影）

高雄市前市長韓國瑜在高雄首場輔選11日晚登場，韓國瑜將與國民黨高雄市長參選人柯志恩同框，替高市前議長許崑源女兒許采蓁競選總部成立大會站台。韓國瑜預計8點現身，競選總部一帶在6點多已擠得水洩不通，不少人著國旗裝拿著國旗揮舞。

許采蓁延續父親許崑源遺願，將代表國民黨競選前金、新興、苓雅市議員，該選區今年少一席，陷入激戰。過去許崑源對韓國瑜有恩，據了解，許采蓁邀請「韓叔叔」站台時，韓國瑜毫不猶豫立即答應。總部設在五福一路上，鄰近民權一路，今晚造勢人山人海，頗有韓流再起的氛圍。

「就是來看韓國瑜的啊！好久不見了！」一位支持者激動地說，韓國瑜落選後就淡出政壇，相當可惜，這次終於又等到他回高雄，希望能夠讓選情更熱絡。不少韓國瑜粉絲都在現場相見歡，互相擊掌、拍肩。黃姓支持者說，雖然韓國瑜跑去選總統傷了高雄人的心，但執政一年多確實帶給高雄新希望。

因人數太多，不少支持者擠不進去活動現場，被安排在活動對面的轉角騎樓，五福一路、民權一路的慢車道全面管制。現場出動大批警力維持交通，支持者機車塞滿五福一路人行道。過去韓國瑜造勢場合必現身的超大國旗今天也沒有出席，不少粉絲都是過去韓造勢場合的熟面孔。

人行道旁還有民眾擺攤，販賣小國旗、韓國瑜玩偶和過去韓國瑜競選總統時的「台灣安全、人民有錢」棒球帽也重出江湖。攤販說，生意不太好就便宜賣，如果後續購買人潮多再來漲價。

競總周邊貼心設置咖啡區、點心區，工作人員沿途發冷飲、瓶裝水，也怕支持者餓著。放眼望去現場支持者多數是中老年者，不少人是過去許崑源的支持者。活動開始時主辦單位更施放煙火，營造出選戰氣勢。

高雄市議員參選人許采蓁競選總部今成立，找來高雄市前市長韓國瑜站台，現場擠得水洩不...
高雄市議員參選人許采蓁競選總部今成立，找來高雄市前市長韓國瑜站台，現場擠得水洩不通。（記者林巧璉／攝影）
高雄市議員參選人許采蓁競選總部今成立，找來高雄市前市長韓國瑜站台，現場也有攤位販...
高雄市議員參選人許采蓁競選總部今成立，找來高雄市前市長韓國瑜站台，現場也有攤位販賣起韓國瑜周邊商品。（記者林巧璉／攝影）
高雄市議員參選人許采蓁競選總部今成立，找來高雄市前市長韓國瑜站台，現場擠得水洩不...
高雄市議員參選人許采蓁競選總部今成立，找來高雄市前市長韓國瑜站台，現場擠得水洩不通。（記者林巧璉／攝影）

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