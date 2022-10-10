首度同台拚輔選 朱立倫：以侯友宜為標竿

國民黨新北市長參選人侯友宜（左二）、國民黨主席朱立倫（右二），9日同台跳起「友宜」舞。(記者黃義書／攝影)

國民黨 主席朱立倫與新北市長侯友宜 昨天首度合體，為新北市議員林金結站台輔選，二人一見面就擁抱，掃街沿路聊不停。朱也為侯拉票，呼籲國民黨提名的議員以侯為標竿，一起拚建設。

侯友宜、林金結聯合競選總部成立造勢大會中，國民黨內大咖雲集，朱立倫、前主席江啟臣、中廣董事長趙少康、副主席連勝文、前台北縣長周錫瑋等人都到場助講。侯友宜還沒等主持人點名，聽到音樂就拉著大家「嗨跳友宜舞」，現場氣氛相當歡快。

上月底朱立倫和侯友宜曾先後出現輔選新北議員，朱侯關係再遭質疑；昨天首度同台，二人不只見面就熱情擁抱，掃街沿路也是肩並肩聊不停，上台造勢後，朱立倫頻頻誇侯友宜，拜託大家要讓侯友宜高票當選，眾人感覺輔選侯的力道比議員還強，氣氛熱絡。

朱立倫表示，侯友宜和台中市長盧秀燕是最強母雞，很多縣市長都期待侯幫忙輔選，所以他也拜託侯要多幫各地縣市長參選人，很多地方要多跑幾趟，中央助選團會同步協助。

侯說，常跟朱聯絡，大家都是好朋友。朱立倫補充，張善政前晚競總造勢出乎大家意料之外，現場爆滿還溢到馬路外面，超過2萬5000人，空拍機完全記錄下來，民進黨 網軍卻說全場空蕩蕩。

民進黨新北市長參選人林佳龍近日啟動「百場市場作戰計畫」，昨到三重重新觀光市集掃街拜票。林佳龍表示，他最後衝刺階段有百場市場要掃。競辦人士透露，黨內初步規畫，本周蔡英文總統和副總統賴清德將再分別到新北為林佳龍站台，未來的大型造勢場合，黨內大咖也會就近支援，讓選情越來越熱，先穩住，進而超越基本盤。