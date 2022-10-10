雙北疫情苦 盧秀燕：陳時中恐成民意出口

「疫情 勢必影響選情，今年選舉將是選民對蔡政府防疫 政策的滿意度投票。」台中市長盧秀燕接受專訪時表示，雙北在疫情初期受了很多苦，民進黨台北市長參選人陳時中 恐成民意「出口」，民眾將藉選票表達對中央不滿，她很好奇最後評分結果。

盧秀燕說，防疫特別預算極高，特別條例又賦予指揮中心高度權力，一個命令可改變民眾生活模式，但陳時中只是在執行中央意志，指揮中心沒有很接地氣，只坐在衛福部裡做決策，無法了解民意；民眾這兩年對中央防疫決策、資源分配有很多想法，會用選票表達民意。

她說，民進黨推派陳時中參選台北市長，可能中央自認防疫很成功，以為派出指揮官就會大獲全勝，但中央自我感受良好，民眾自有看法，台北市長選舉結果的意義不只是一場選舉，更是民眾對中央過去防疫的滿意度投票；當政黨開始腐敗或退步，民眾藉由投票教訓政黨未必是壞事，國民黨也是從敗選中得到檢討。

盧秀燕表示，疫情最初爆發時，雙北民眾受了很多苦，盼獲協助與資源時，中央政府卻有一部分人忙著修理雙北首長，甚至有點妨礙防疫工作，防疫滿意度應該不太高；疫情影響北市長選情，但地方選戰影響的因素太多，北市選情未必會牽動其他縣市。

盧秀燕認為，台北市長藍綠白三位參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊分別代表三個角色，陳時中過去是防疫指揮官，代表中央政府；蔣萬安擔任立委，象徵民意；黃珊珊以無黨參選，代表地方政府，選情非常有趣。