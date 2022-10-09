回應對手批判 侯友宜：雙十好日子 市民是我的主角
民進黨新北市長參選人林佳龍9日質疑競選對手、爭取連任的新北市長侯友宜選在國慶日成立競選總部，又沒有邀請國民黨大咖（主角），心態可議。侯友宜今在基隆回應，他心目中的最大咖是400萬名新北市民；至於國慶日成立競總，侯說家慶國慶，「10月10日不是很好嗎？」
林佳龍9日早到三重區拜票時表示，侯友宜故意選在國慶日成立競總，是想切割國民黨，同時又再利用國民黨，不是一個有承擔的政治人物。成立競總照理說是喜事，應敲鑼打鼓，但侯又沒有邀請國民黨大咖，此舉令人一頭霧水。
影片來源：聯合新聞網
新北市長侯友宜9日下午到基隆市，為同黨基隆市長候選人謝國樑助選，展現高人氣。面對林的質疑，回應說4年前，他的競選最大咖就是400萬的市民。
他說，這次的選舉，400萬市民也是他的最大咖。所以他的競選總部選擇的地點，就在捷運的進出口非常方便，歡迎400萬名市民「頭家」，隨時都可以到他的競選總部泡茶、聊天。
侯友宜表示，400萬市民就是他的主任委員，就是他的大咖，大家一起走、繼續拚。市民所提出的要求，他會努力往市民所要的方向繼續往前走，他的大咖是400萬新北市民，「大家鬥陣（一起）行」。
對於林佳龍分析侯在國慶日成立競總，又未找大咖站台，顯示侯一邊利用國民黨，同時又切割國民黨，個性狡猾、自私。侯友宜先反問「10月10日不是很好嗎？」接著說家慶、國慶，包括新北市民繼續的讓新北市更好，在國慶日大家一起努力，讓我們國家發展更好，讓我們人民更好，「這是一個好日子」。
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