回應對手批判 侯友宜：雙十好日子 市民是我的主角

新北市長侯友宜（右）9日在基隆說，他心目中的最大咖就是400萬名新北市民。（記者邱瑞杰／攝影）

民進黨新北市長參選人林佳龍9日質疑競選對手、爭取連任的新北市長侯友宜 選在國慶日成立競選總部，又沒有邀請國民黨 大咖（主角），心態可議。侯友宜今在基隆回應，他心目中的最大咖是400萬名新北市民；至於國慶日成立競總，侯說家慶國慶，「10月10日不是很好嗎？」

林佳龍9日早到三重區拜票時表示，侯友宜故意選在國慶日成立競總，是想切割國民黨，同時又再利用國民黨，不是一個有承擔的政治人物。成立競總照理說是喜事，應敲鑼打鼓，但侯又沒有邀請國民黨大咖，此舉令人一頭霧水。

影片來源：聯合新聞網

新北市長侯友宜9日下午到基隆市，為同黨基隆市長候選人謝國樑助選，展現高人氣。面對林的質疑，回應說4年前，他的競選最大咖就是400萬的市民。

他說，這次的選舉，400萬市民也是他的最大咖。所以他的競選總部選擇的地點，就在捷運 的進出口非常方便，歡迎400萬名市民「頭家」，隨時都可以到他的競選總部泡茶、聊天。

侯友宜表示，400萬市民就是他的主任委員，就是他的大咖，大家一起走、繼續拚。市民所提出的要求，他會努力往市民所要的方向繼續往前走，他的大咖是400萬新北市民，「大家鬥陣（一起）行」。