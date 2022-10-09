冷眼集／ 一碰政治就雙標 監院難有公信力

鏡電視案，再爆出監察院內疑似「卡案」。（本報系資料照片）

台灣對公務人員採「刑懲併行」原則，亦即涉及公部門的爭議言行，縱使在司法上無刑事責任，並不影響行政懲處的進行；正因如此，不少司法尚無法定罪的公部門案件，監察院成了整飭官箴的最後防線。近來幾起社會注目案件，監院明顯態度有別，若要贏回民眾信任，勢必要拿出有說服力的表現。

本屆監察院「一片綠油油」是最為人詬病之處，但從丁允恭案彈劾 、針對性侵 的全國通案調查，到最近立案徹查謝曉星，性別平等這領域，倒是成了監院堅守的一塊淨土。

不過只要和政治扯上邊，一切就全變了調。監察院先前調查「三加十一案」，連當時指揮官陳時中 也沒找來問話，調查時間更是拉得冗長。對比劍指侯友宜的恩恩案，不僅把新北市府高層找來約詢，火速的調查進度更直指會在選前公布調查結果，有無政治動機，早已是司馬昭之心。

「新竹棒球場案」與「八德羽毛球場案」，兩件明顯離譜的公共工程瑕疵，社會輿論討論度之高，唯獨居廟堂之高的監委充耳未聞，不見任何徹查動作。

如今鏡電視案，牽涉層級更高的府院高層是否介入獨立機關運作，再爆出監院內疑似有「卡案」的動作，同為獨立機關的公信力再次被打折扣。人民對監察院的期望並不高，只求面對不同政治光譜案件時勿再雙標，標準一致就好。