函詢鏡電視遲未立案 監委質疑被「卡案」

鏡電視政治風波持續延燒。（記者陳正興／攝影）

鏡電視政治風波持續延燒，疑似股東裴偉談話錄音檔直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」。該案不只在野黨追查府院是否介入，據悉，監察院更早在今年4月，就有兩位監察委員函詢國家通訊傳播委員會（NCC），要求提供鏡電視、台數科是否有不當介入，涉及洩密關說之事相關資料，但大半年過去了，至今仍未正式立案調查，引發「卡案不查」質疑。

監院人士透露，4月時即有一位過去民代背景，與一位教文領域背景的監委，透過監察院發函給NCC，欲釐清對外界質疑的說法為何，當時函詢標的也不只鏡電視，尚包括具有民進黨 派系背景的台數科申請變更為新聞台一案。直到最近疑似裴瑋錄音檔被爆出，鏡電視再度引發監院關注，另有不只一位監委發起函詢，詢問包括對錄音內容的掌握程度與真實性等問題。

監院人士指出，先前在監委共識營中，內部已達成共識，未來一個案件原則上以三個人共查為上限，杜絕「搭便車衝案量」之情事；因此對特別受到社會矚目的案件，往往會出現監委搶著辦案情況。

監院人士說明，對於熱門案件由誰查辦，比較的基準是通知業務處函詢的收件先後順序；換言之，前三位發起函詢的監委，就理當擁有查案權，晚進者除非前面有人自願退出，否則將陷入可能無法立案的窘況。

監院人士表示，鏡電視案正是遇上此狀況，由於早在4月份就有監委「先行卡位」，但卻遲遲不正式立案調查，讓其他監委近來縱使有意針對鏡電視的新發展作進一步介入調查，也發起了函詢，卻就此進度卡關；當中有無技術性卡案的問題，由於事涉敏感政治神經，勢必也得接受社會檢驗。