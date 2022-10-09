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民眾黨Keep Going 柯文哲：認真的第三勢力會變大

記者林新輝／台北9日電
本報系聯合報副總編輯林新輝（左）與台北市長柯文哲對談年底選戰與當前政局。(記者葉信菉／攝影)
本報系聯合報副總編輯林新輝（左）與台北市長柯文哲對談年底選戰與當前政局。(記者葉信菉／攝影)

九合一選舉硝煙四起，國民兩黨以「總統前哨戰」規格應戰，台灣民眾黨初試啼聲，展現要在藍綠版圖插旗的野心。台北市長兼黨主席柯文哲接受本報系聯合報專訪表示，台灣第三勢力興起又衰落，民眾黨只會變大不會變小，「因為我們Keep Going，每日持之以恆」。

柯文哲說，台灣的政治鐘擺效應又急又快，2016年蔡英文民進黨在中央選舉狂勝，2018年國民黨在地方選舉扳回大局，2020年民意的鐘擺又盪到民進黨與小英這邊，幾乎找不到有哪一個民主國家選舉，像台灣這樣民意劇烈震盪。有人說，要看極端政治就請他看台灣。「這次地方選舉，民進黨不會選太好，我也是認同這樣的觀察。」

對蔡英文完全執政六年的評價，柯文哲說，政治人物欠缺歷史觀、選舉是政治人物唯一的KPI（績效），是台灣當前最大的困境，為政者無心著手國家長期計畫，全被選舉綁架。

柯文哲說，他有很多政治人物的朋友，私下聊天時，他們最常掛在嘴邊的話就是「這局先過」，意思是，先過了眼前這關再說，不要想下一關要怎麼做。民進黨與小英總統現在也是在想先過了九合一選舉這局再說。

柯文哲說，英國日本也常政黨輪替，但他們有健全及優良的文官制度，無論哪一個政黨上台，執政者對於文官制度都相當節制與自制，不會恣意踐踏文官體制。

再舉美國，美國國力的強大不在於政府，在於500大企業及民間，民間的力量對執政者產生相當程度的制衡，而執政者也會重視民間力量，所以英日美政府會有長遠的國家計畫。台灣不會有人想到國家的百年計畫，想來想去的都是選票，而且是「最近一次選舉」的選票。

柯文哲說，論文門抄襲案反映總統決策圈缺少「舉手文化」，他在急診部外科時，就鼓勵他的團隊要勇敢舉手，而且要講真話，團隊如果講天花亂墜的話，那病人寶貴生命就救不回來了。「舉手文化對決策很重要」。

柯文哲說，小英總統在論文門案的決策透露總統的決策圈沒有人敢舉手，也缺乏說真話的人，可能有人提供不正確的訊息給總統，可是真正敢舉手講真話的人，被拒於千里之外，這些人的聲音，總統是完全聽不見的。

台灣有不少非藍非綠的中間選民，政治現實上，卻從未成功出現第三勢力，柯文哲表示，「你怎麼知道，民眾黨不會成為第三勢力？」柯文哲說，除了統獨意識型態，國民兩黨有什麼差別？有人說一個溫良恭儉讓、一個草莽，可是兩黨本質上並沒有不同，統獨之爭已經證明是假議題，卻讓整個國家陷入無意義的輪迴。

柯文哲表示，「民眾黨不會消失，因為我們很認真」。過去出現的第三勢力，它們都是在剛成立政黨的時候最強，然後就漸漸走下坡，可是民眾黨每天都在Keep Going。

柯文哲 民進黨 蔡英文

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