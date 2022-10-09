柯文哲自認是實踐家 ：適合當行政院長

台北市長柯文哲 說，有人評論他的個性太過「工具理性」，他仔細想想覺得很正確，像是台北市北門重建、環南市場改建均在自己任內執行，「我發現自己是個徹頭徹尾的實踐家，我的個性適合當行政院長，而不是總統。」

柯文哲表示，前總統李登輝辭世前，他經常向李登輝請益市政，李登輝也指導他很多治理市政的學問與實務經驗，李登輝是蔣經國 學校的最後一位學生，「說我是李登輝學校的最後一位學生，也對」。

柯文哲說，民眾黨目前確實是「一人政黨」，他本來的期望夢想，要為民眾黨培養三位人才，台北市前副市長黃珊珊是他花了很大力氣硬培養出來的人才。

柯文哲說，市長任內他每天坐公車到市府上班，從早上7時半忙到晚上，連續七年，始終如一，它代表的是一種Style、一種文化，民眾黨代表新的政治文化，改變就要從文化開始，他要推動以文化為主體的社會運動。柯文哲說，他的特色就是「不會害人、不聽謊言、講話直白、動作很快」。

外界質疑「跨不出淡水河」？柯文哲說，他在台北市做了不少事，會將「台北經驗」推廣到全台每個角落，讓更多的人認識民眾黨，爭取支持認同。