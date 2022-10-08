我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

馬英九籲勿用台灣國慶 蘇貞昌覺得很荒唐

記者林縉明、李承穎、楊正海／台北8日電
前總統馬英九籲雙十節大典勿用台灣國慶。（記者侯永全／攝影）
前總統馬英九籲雙十節大典勿用台灣國慶。（記者侯永全／攝影）

前總統馬英九籲蔡政府不該用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）稱呼，行政院長蘇貞昌表示「讓人覺得很荒唐」。馬英九昨天表示，不接受台灣國慶日，因為我們的國家叫中華民國，「蘇院長騙過神明，他的話不要太介意。」台北市長柯文哲則說，不管怎麼去凸顯台灣，好歹中華民國要留在上面。

柯文哲說，本來雙十節是一個團結全國人心的日子，總是會有意識形態的操作，造成國家分裂，坦白講，在現階段中華民國還是台灣人民的最大公約數，所以不管要怎麼去凸顯台灣，好歹中華民國要留在上面。

馬英九前天在臉書呼籲蔡英文總統，釐清台灣與中國大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家；另外，總統府看板不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。

蘇貞昌昨被媒體問到此事說，一輩子吃台灣米喝台灣水，做高官領厚祿，卻對台灣這麼沒感情，讓人刮目相看，更令人覺得是很荒唐的事情。如果用中華民國跟中國容易混淆，所以講台灣國慶日或中華民國國慶日都沒有錯，讓世界能夠更清楚，「不要自己對台灣沒感情還要批評。」

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，蘇揆向來是「騙完神明騙人民」，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，這是所有台灣人的共同認知，把台灣當成國家，原本就是錯誤的認知與邏輯，更何況還會引發兵凶戰危，顯然蘇貞昌沒那麼在乎台灣老百姓的安全。

中華民國 馬英九 柯文哲

上一則

爆用嘴啃咬修邊 口水麵包供軍隊

下一則

候選台大校長呼聲高 郭大維被染上政治色彩未出線

延伸閱讀

何時改國名了？馬英九籲別用「台灣國慶日」

何時改國名了？馬英九籲別用「台灣國慶日」
蘇貞昌嗆馬英九「對台沒感情」馬辦：蘇騙完神明騙人民

蘇貞昌嗆馬英九「對台沒感情」馬辦：蘇騙完神明騙人民
馬英九籲別用台灣國慶日 蘇貞昌反嗆：刮目相看很荒唐

馬英九籲別用台灣國慶日 蘇貞昌反嗆：刮目相看很荒唐
馬英九提2個呼籲 盼蔡英文雙十說明「兩岸非兩國」

馬英九提2個呼籲 盼蔡英文雙十說明「兩岸非兩國」

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

2022-10-06 12:02
高雄謝姓男子開車前往鳳山一間餐廳用餐，並將寵物狐獴留在車上開窗通風，不料狐獴卻自行解開胸背帶跳車逛街，經報警協尋後，順利尋回。（高市鳳山警分局提供/中央社）

趁主人用餐 狐獴自行解繩跳車逛大街 市警尋回

2022-10-04 14:06
圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）

紐時：防解放軍犯台 美計畫將台灣變成龐大武器庫

2022-10-05 16:13

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年