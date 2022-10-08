馬英九籲勿用台灣國慶 蘇貞昌覺得很荒唐

前總統馬英九籲雙十節大典勿用台灣國慶。（記者侯永全／攝影）

前總統馬英九 籲蔡政府不該用「Taiwan National Day」（台灣國慶日）稱呼，行政院長蘇貞昌表示「讓人覺得很荒唐」。馬英九昨天表示，不接受台灣國慶日，因為我們的國家叫中華民國 ，「蘇院長騙過神明，他的話不要太介意。」台北市長柯文哲 則說，不管怎麼去凸顯台灣，好歹中華民國要留在上面。

柯文哲說，本來雙十節是一個團結全國人心的日子，總是會有意識形態的操作，造成國家分裂，坦白講，在現階段中華民國還是台灣人民的最大公約數，所以不管要怎麼去凸顯台灣，好歹中華民國要留在上面。

馬英九前天在臉書呼籲蔡英文總統，釐清台灣與中國大陸是「互不承認主權，互不否認治權」的關係，絕非兩個國家；另外，總統府看板不要再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日）作為國慶的英文名稱。

蘇貞昌昨被媒體問到此事說，一輩子吃台灣米喝台灣水，做高官領厚祿，卻對台灣這麼沒感情，讓人刮目相看，更令人覺得是很荒唐的事情。如果用中華民國跟中國容易混淆，所以講台灣國慶日或中華民國國慶日都沒有錯，讓世界能夠更清楚，「不要自己對台灣沒感情還要批評。」

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，蘇揆向來是「騙完神明騙人民」，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，這是所有台灣人的共同認知，把台灣當成國家，原本就是錯誤的認知與邏輯，更何況還會引發兵凶戰危，顯然蘇貞昌沒那麼在乎台灣老百姓的安全。