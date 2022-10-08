高虹安：若拿爸媽發票向資策會請款就退選

民眾黨新竹市長參選人高虹安的論文抄襲爭議向外延燒，牙醫師史書華指控，高虹安2011至2017年間出國機票錢都由資策會埋單，「拿公費一直玩，同時拿博士學位，不愧是學霸」。高虹安昨天哽咽說，在資策會派駐美國出差期間，每年都得到績效優等，她絕沒拿爸媽一張發票、機票跟資策會請款，「如果有，我立刻退選」。

新竹市長選戰更引爆「雙柯大戰」，民進黨 立法院黨團總召柯建銘昨批，高虹安一個人騙全國，全國憤怒；台北市長柯文哲 反嗆，當全國老百姓都沒有眼睛嗎？打開電視看就知道了，民進黨全黨動用國家機器打一人，太明顯了。

資策會日前改口，稱高虹安論文稱有八成引用不當，不排除提告；民眾黨質疑資策會因政治力介入而改口。資策會昨表示，立場及態度始終一致，期盼各界回歸事件本身理性判斷。行政院長蘇貞昌指出，證據到哪裡就辦到哪裡，不用扭曲。

柯建銘表示，當天資策會到經濟委員會備詢，有立委質詢資策會，高虹安可以上去捍衛清白，結果她不做，民眾黨團前天卻要私設刑堂，找資策會出席記者會，本末倒置。柯建銘也說，高虹安犯眾怒，一個人騙全國、亂全國，高虹安公私不分，整件事從頭就錯了，連資策會都被她騙了；高虹安是危機製造者，不斷自掘墳墓，高連自己的問題都不能解決，怎麼當市長？

柯文哲則反嗆柯建銘，「你拿棍棒把人家打到重傷，然後說他怎麼身體這麼差？」他很納悶，社會為何沒有人去譴責施暴者？每一個都在問說受害者怎麼不夠堅強，真奇怪。