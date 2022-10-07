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「萬華破口」炸鍋 陳時中：有痛跟我講 柯文哲：傲慢

記者鍾維軒、林麗玉、潘才鉉／台北報導
民進黨台北市長參選人陳時中(前)「有痛跟我講」說挨批傲慢。(記者杜建重／攝影)
民進黨台北市長參選人陳時中(前)「有痛跟我講」說挨批傲慢。(記者杜建重／攝影)

本報系聯合報巡迴採訪昨天報導，台北市環南市場自治會長林勝東對衛福部指「萬華是破口」深表不滿，當時指揮官陳時中雖道歉，但林勝東怒嗆，「我把你揍一頓，再跟你道歉，你會接受嗎？」陳時中昨說，沒有把誰揍一頓，但「有痛可以跟我講」，可以溝通，他沒有要打擊任何人的意思。

台北市長柯文哲則反酸，陳時中的做法，就是把人家毒打一遍，然後問「會痛的舉手」，被打的人會想說，「我一舉手再打是不是？這個就是傲慢。」

針對北市社會局前局長許立民發文，稱台灣在防疫上是國際前段班，別為選舉抹煞事實，被外界解讀是「挺陳不挺柯」。陳時中昨說，許立民是專業人員，讓民眾知道台灣防疫成績，不要妄自菲薄，「我們在世界的成績是好的，是國際前段班」。

柯文哲說，許立民不挺陳時中，這個他非常確信，他也再嗆陳時中，「不要以為防疫成績是你的，那是全台灣人民、全台醫療界的，你只是給大家製造困擾而已」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安說，陳時中若真的為不幸染疫過世的人感到悲傷，又怎麼會為自己打90分？如此自我感覺良好，在不幸染疫離開者的家屬眼中是多麼殘酷。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，防疫成就是全台灣人民的，不是某個人的功勞，陳時中真的是自我感覺良好，她看到網友講了一句話覺得還不錯，就是「陳時中的口罩政策20分、快篩劑20分、疫苗20分、我負責這句話也20分，加起來剛好80分」，所以滿分可能是1000分。

陳時中 防疫 柯文哲

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