哥造謠高虹安洗學歷 鄭運鵬撇清 張善政：綠遇醜聞就切割

鄭運鵬哥哥涉抹黑高虹安，張善政臉書批民進黨。(取材自臉書)

民進黨 桃園市長參選人鄭運鵬的哥哥鄭運鴻營粉專「難攻大士」轉發訊息，指民眾黨新竹市長參選人高虹安靠特權進北一女「洗學歷」，鄭運鵬聲明兄長和他是獨立個體，也對高虹安學歷沒興趣；桃園市議員參選人凌濤痛批鄭氏兄弟扯謊成性，今將提告散播假消息。

近日有親綠粉專指控，因為高虹安母親是方濟中學教師，她便靠特權插班進入北一女就讀，還說高虹安考上師範大學時分數僅227分，不過隨即有網友指稱，高時常拿下全校第一，其母也只是普通教師沒有特權，並起底散布此消息的其一粉專持有者是鄭運鴻，還酸說「記得去問鄭運鵬，對於親哥哥造謠有什麼感想？」

本報系聯合報報導，桃園市長參選人張善政 在臉書指出，鄭運鵬竟然切割說「哥哥是獨立個體，與他無關？」民進黨遇到醜聞就是獨立個體，打張善政時就是發黑函送家裡（指民進黨散發鏡週刊農委會委託宏碁 案相關報導，與底頁影射委託案錢入張善政口袋，張善政已提告）。

張善政強調，之前他就在直播上講過要小心「昨日張善政，今日高虹安，明日蔣萬安」因為為了勝選，民進黨不惜扭曲事實。

台北中國時報報導，鄭運鵬強調，希望大家尊重每個人的言論自由，自己和哥哥本來就是兩個獨立的個體，不知道哥哥寫了什麼內容，且自己對競爭對手的個人背景、家庭及家人狀況毫無興趣。台北市長柯文哲諷刺說道，鄭運鵬口中的「言論自由」，他給的評語是「民進黨有造謠的言論自由」。